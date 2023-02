Un autre match de deux points pour Jakob Pelletier

Pour la deuxième fois en autant de soirs, le Québécois Jakob Pelletier a récolté deux points, jeudi au T-Mobile Arena. Les Golden Knights de Vegas ont toutefois complété une remontée pour l’emporter 4 à 3 en prolongation.

Mercredi, le choix de premier tour en 2019 avait obtenu un but et une mention d’aide dans un gain de 6 à 3 aux dépens des Coyotes de l’Arizona. Renouant avec Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri sur le deuxième trio des Flames, Pelletier a une fois de plus fait des flammèches (à voir en vidéo principale).

La rencontre était présentée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Employé en supériorité numérique, le natif de la Vieille Capitale a ouvert la marque en première période en sautant sur une rondelle libre dans l’enclave.

Pelletier en a ajouté au deuxième vingt en démontrant toute sa complicité avec son nouveau mentor québécois. Il a habilement remis du revers le disque à Huberdeau, qui y est allé d’une belle manœuvre pour inscrire son 11e but de la saison.

Mikael Backlund a ensuite fait 3 à 1, mais les Flames ont levé le pied de l’accélérateur pour une énième fois cette saison.

Après la réussite de Jack Eichel en période médiane, Zach Whitecloud et William Carrier ont uni leurs efforts pour forcer la tenue d’une prolongation.

En période supplémentaire, le tir véloce de Jonathan Marchessault a touché le poteau, mais Alex Pietrangelo a profité du retour de lancer pour mettre fin au débat.

Par ailleurs, depuis l’arrivée des Golden Knights dans le circuit, en 2018, les Flames n’ont remporté aucun de leurs huit duels au T-Mobile Arena.

BUT_JACK_EICHEL -