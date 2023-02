Remparts: une victoire signée Charle Truchon

Une journée après avoir subi une rare défaite à domicile, les Remparts de Québec ont rebondi au Centre Marcel Dionne, vendredi, en ayant raison des Voltigeurs de Drummondville 3 à 1.

Même s’ils tiraient de l’arrière après le premier vingt, les hommes de Patrick Roy n’ont rien lâché et ont pris l’ascendant du duel en deuxième période.

Charle Truchon a été le héros du match pour les Diables rouges. Le défenseur de 19 ans, qui en est à sa quatrième campagne avec l’équipe, a inscrit un rare doublé, en plus d’avoir amassé une mention d’aide, pour propulser les siens vers la victoire.

L’élément déclencheur de la rencontre a assurément été la pénalité majeure qu’a écopée l’arrière Mikael Diotte. En période médiane, il a assené un violent coup de genou à l’endroit de Nicolas Savoie. Le défenseur des Remparts a dû retraiter vers le vestiaire, en douleur, mais est revenu dans le match en troisième période.

Ses coéquipiers n’ont toutefois pas tardé avant de le venger. Après 30 secondes d’attaque massive, Truchon a créé l’égalité en sautant sur un retour de lancer. Un peu plus de 2 min 30 s. plus tard, c’était au tour du vétéran Charles Savoie de faire scintiller la lumière rouge. Une reprise vidéo a été nécessaire pour confirmer la réussite de l’Eustachois, mais il a bel et bien donné les devants aux Remparts.

Finalement, au troisième vingt, Truchon a complété son excellente soirée de travail en démystifiant Jacob Goobie à l’aide d’un tir précis.

Le portier néo-écossais a effectué 19 parades dans la défaite.

De son côté, après avoir concédé le premier but de la rencontre, le gardien William Rousseau n’a plus rien donné aux Voltigeurs. Il a effectué 20 arrêts en route vers sa 28e victoire de la campagne.

Le seul joueur qui est parvenu à percer son armure est le défenseur format géant Maveric Lamoureux. Le choix de première ronde des Coyotes de l’Arizona a décoché un violent lancer sur réception en supériorité numérique, en première période, inscrivant son cinquième filet de la campagne.

Un duel fort attendu

Les Remparts auront droit à une journée de congé avant de reprendre le collier, dimanche au Centre Vidéotron, à l’occasion d’un des matchs les plus attendus de la campagne.

Pour la deuxième et dernière fois de la saison régulière, l’équipe de la Vieille Capitale se frottera aux puissants Mooseheads de Halifax, deuxième meilleure formation de l’Association de l’Est.

À leur premier rendez-vous en 2023, en Nouvelle-Écosse, les Remparts avaient subi une défaite de 2 à 1 en tirs de barrage.