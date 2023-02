Pas d'excuse pour Ovechkin

Le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, pourrait éprouver cette année un sentiment amer qu’il n’a pas vécu souvent depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en 2005 : celui d’une exclusion des séries éliminatoires.

Le vétéran de 37 ans a manqué les duels d’après-saison trois fois, ce qui inclut les deux premières campagnes de sa carrière. Sa plus récente absence date du printemps 2014, lorsque la troupe dirigée à l’époque par Adam Oates avait pris le neuvième rang de l’Association de l’Est malgré une récolte de 90 points.

Cette fois, les «Caps» semblent déjà porter leur regard vers l’avenir, car ils ont échangé le défenseur Dmitry Orlov et l’attaquant Garnet Hathaway aux Bruins de Boston, jeudi. Le soir même, ils ont encaissé un sixième revers consécutif, s’inclinant 4 à 2 devant les misérables Ducks d’Anaheim. Au classement, Washington occupe la 12e place de l’Est avant d’accueillir les Rangers de New York, samedi après-midi.

N'empêche que les joueurs du club ont un boulot à effectuer et les excuses ne suffiront pas à calmer la tempête. Même si «Ovi» s’est éloigné de l’entourage de l’équipe afin de vivre le deuil de son père décédé récemment, les Capitals avaient l’occasion de récolter des points importants, mais ils ont échoué.

«Nous avons encore une chance d’accéder aux séries... vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Nous allons seulement continuer à jouer. C’est triste que tout cela soit arrivé, mais nous ne pouvons rien faire. Nous, les joueurs, devons poursuivre et ce n’est pas notre travail de prendre une décision», a affirmé Ovechkin en abordant l’échange de jeudi, tel que rapporté par le site washingtonhockeynow.com.

L’arrière Trevor van Riemsdyk n’a pas voulu se servir de faux-fuyants. «Nous sommes une équipe de séries, d’après nous. Ce sont deux gros points qu’on vient de laisser filer. On manquera ces gars-là. Ils sont de bonnes personnes, sauf que ça fait partie des affaires et c’est triste. Il en est ainsi et maintenant, nous n’avons rien pour justifier notre incapacité à gagner cette partie», a-t-il déploré.

Retour en 2014

Donc, la dernière fois que les Capitals et Ovechkin ont regardé les éliminatoires à la télévision fut l’année durant laquelle les Kings de Los Angeles ont été couronnés en finale contre les Rangers. À l’époque, Washington s’était retrouvé à court de trois points derrière les Red Wings de Detroit, qui représentent d’ailleurs la formation à rattraper au classement actuel.

Le numéro 8 avait néanmoins conclu avec 51 buts et un deuxième trophée Maurice-Richard d’affilée à son actif, inscrivant 79 points, le même nombre que Nicklas Backstrom. Mais derrière, le troisième meilleur pointeur de la formation – Joel Ward – se trouvait à une trentaine de points d’eux. Tard dans l’année, le club a acquis le gardien Jaroslav Halak en provenance des Sabres de Buffalo, tandis que Martin Erat a pris le chemin des Coyotes de Phoenix.

Les ennuis du club ont coûté cher à Oates et au directeur général George McPhee, tous deux congédié après la campagne.