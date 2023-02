Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 25 février qui en valent le détour.

Tennis: Andy Murray c. Daniil Medvedev

Ce duel entre deux anciens numéros 1 au monde – ce qui se fait peu dans les dernières années – est le rêve de tout amateur de tennis. En finale du tournoi de Doha, Andy Murray tentera de mettre la main sur un premier titre en simple depuis 2019. Le Britannique n’a plus sa forme d’autrefois, mais il joue encore de l’excellent tennis. Au tour précédent, il a sauvé cinq balles de match pour battre Jiri Lehecka en trois manches. «C'est l'un des renversements de situation les plus marquants de ma carrière. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire cela», a-t-il mentionné aux médias après le match, vendredi. Murray aura besoin de tout son petit change pour venir à bout de Daniil Medvedev. Le Russe a mis fin au parcours du Québécois Félix Auger-Aliassime deux fois en deux semaines et tentera de soulever un deuxième trophée consécutif, après celui acquis à Rotterdam.

Prédiction : Victoire en trois manches de Daniil Medvedev – 3,90

Soccer: Real Madrid c. Atlético Madrid

Après le fameux Clasico, le derby madrilène entre le Real et l’Atlético est sans doute la plus belle rivalité du championnat espagnol de soccer. Les «Merengues» tant que les «Colchoneros» sont en quête de points, puisqu’ils n’occupent que le deuxième et le quatrième rang de La Liga, derrière le FC Barcelone. Les deux équipes sont dans la zone de qualification pour la Ligue des champions (LDC), mais un faux pas pourrait s’avérer fatal pour l’Atlético. Les hommes de Diego Simeone n’ont pas connu la défaite à leurs six derniers matchs de championnat. Or, le Real l’a vaincu il y a un mois en quart de finale de la Coupe du Roi. L’équipe en blanc est en pleine confiance, elle qui vient de battre Liverpool en LDC. Ce sera difficile pour l’Atlético, mais pas impossible.

Prédiction : Victoire du Real Madrid – 1,80

Arts martiaux mixtes: Yohan Lainesse c. Mike Malott

Ce duel présenté dans le cadre d’un gala UFC Fight Night et mettant aux prises ceux qui sont considérés comme les deux meilleurs poids mi-lourds canadiens promet d’être explosif. Les deux athlètes sont reconnus pour leur tendance à mettre fin à leurs combats de façon prématurée. Natif de l’Ontario, Malott n’a laissé les juges décider de l’issue d’un pugilat qu’une seule fois, dans l’organisation Bellator. Il compte quatre victoires et une défaite par K.-O. et quatre gains par soumission depuis ses débuts chez les professionnels. Même son de cloche chez Lainesse, qui a toutefois remporté son dernier combat par décision unanime. Le Québécois aura intérêt à allonger au possible le duel pour avoir une chance de l’emporter, mais Malott sera gonflé à bloc au premier round.

Prédiction: Total de rounds - Moins de 1,5 – 1,81