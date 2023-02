Neuf mois plus tard, Anthony Duclair est de retour

Un peu plus de neuf mois après avoir disputé son dernier match dans la Ligue nationale de hockey, le Québécois Anthony Duclair effectuera un retour au jeu pour les Panthers de la Floride, vendredi soir.

L’opération au tendon d’Achille à laquelle le natif de Pointe-Claire a dû se soumettre l’a tenu à l’écart pendant les trois quarts de la présente saison. Son dernier match remonte ainsi au 22 mai 2022, au deuxième tour éliminatoire, face au Lightning de Tampa Bay.

En pleine course pour un billet donnant accès aux séries, les Panthers ont accueilli avec joie la nouvelle du retour de Duclair pour la rencontre face aux Sabres de Buffalo. Sur Twitter, la formation floridienne a publié une vidéo montrant les meilleurs moments du «Duke» dans leur uniforme.

Duclair a été impressionnant en une saison et demie avec le club. Il a amassé 90 points en 117 matchs et a réalisé sa première campagne de plus de 30 buts en 2021-2022. L’attaquant de 27 ans écoule la deuxième année d’un contrat de trois ans qui lui rapporte en moyenne 3 millions $.