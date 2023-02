LNH: les partisans des Penguins en furie

Les Penguins de Pittsburgh voient peu à peu leurs chances de participer aux séries éliminatoires leur glisser entre les doigts et les partisans commencent à s’impatienter.

Jeudi soir, pendant une sévère correction de 7 à 2 servie par les Oilers d’Edmonton, les amateurs ont demandé la démission du directeur général Ron Hextall. L’émotion était palpable au PPG Paints Arena quand Connor McDavid et sa bande ont humilié les Penguins dans leur propre domicile. Plusieurs groupes de partisans ont commencé à chanter «Congédiez Hextall!», qu’ils jugent responsables de leurs déboires.

Les «Pens» connaissent une séquence peu glorieuse avec une seule victoire à leurs six derniers matchs.

«C’était une dure soirée pour tout le monde, a reconnu après la rencontre le capitaine Sidney Crosby devant les médias. Nous n’aimons pas performer de la sorte devant eux. Ils paient pour leur billet et ils veulent voir mieux. Je comprends cela. Ce n’était pas une bonne soirée pour personne.»

Des transactions et des ajouts

Pourtant, l’ancien gardien de but est devenu en janvier le DG le plus rapide de l’histoire de la concession à atteindre le plateau des 100 victoires, l’ayant fait après seulement 169 rencontres.

Hextall est arrivé en poste en 2021. Parmi ses transactions et ajouts effectués via le marché des joueurs autonomes, on note l’arrivée de Jeff Petry, Ryan Poehling, Rickard Rakell et Jeff Carter, mais les départs de Mike Matheson, John Marino, Zach Aston-Reese et Evan Rodrigues. Il a aussi réussi à s’entendre à long terme avec le défenseur québécois Kristopher Letang.

Pour en revenir au duel contre les Oilers, l’entraîneur-chef Mike Sullivan a indiqué que les Penguins avaient effectué un pas vers l’arrière pendant ce match.

«Évidemment, quand vous perdez quelques parties, il y a un aspect de fragilité qui est préoccupant. C’est la nature humaine. [...] Au bout du compte, les sports professionnels ne sont pas pour les âmes sensibles. Nous devons reprendre le contrôle, nous secouer un peu et retourner au combat», a-t-il assuré.

Cinquièmes de la section Métropolitaine en vertu de leur dossier de 27-21-9, les Penguins tenteront de retrouver le droit chemin samedi après-midi, contre les Blues de St. Louis.

Kasperi Kapanen au ballottage

Les Penguins de Pittsburgh ont décidé de soumettre au ballottage l’attaquant Kasperi Kapanen, vendredi, de sorte que les autres formations de la Ligue nationale de hockey, incluant le Canadien de Montréal, pourront le sélectionner d’ici le lendemain après-midi.

Interrogé après l’entraînement des siens, l’instructeur-chef des «Pens», Mike Sullivan, a précisé que le joueur de 26 ans avait raté la séance du jour pour cette raison. S’il ne trouve pas preneur, le Finlandais sera admissible à une rétrogradation au club-école de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine.

«Quand une équipe ne répond pas aux attentes, des changements sont inévitables; ça fait partie du sport, a commenté Sullivan au compte Twitter des Penguins. “Kappy” est un hockeyeur talentueux. Cependant, c’est notre faute à tous, car nous avons été incapables de trouver une façon de maximiser son potentiel.»

Le fils de l’ancien patineur Sami Kapanen a été un choix de premier tour, le 22e au total, de l’organisation en 2014. Cette saison, il a amassé sept buts et 13 mentions d’aide pour 20 points en 43 rencontres. Sa meilleure récolte fut celle de 2018-2019 lorsqu’il a accumulé 44 points en 78 sorties avec les Maple Leafs de Toronto. Ceux-ci l’ont échangé à Pittsburgh le 25 août 2020 dans une transaction impliquant six joueurs.

Au classement, les troupiers de Sullivan occupent le 10e rang de l’Association de l’Est avec 63 points.