F1: Zhou devant Verstappen au deuxième jour des essais de présaison

Le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) a réalisé vendredi le meilleur temps de la deuxième journée des essais de présaison en Formule 1 à Bahreïn, devant le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) et Fernando Alonso (Aston Martin).

«Ce ne sont que des tests et nous avions les composés les plus tendres, contrairement à des pilotes comme Max, équipé de pneus intermédiaires», a relativisé Guanyu.

La recrue néerlandaise Nyck De Vries (AlphaTauri) a décroché le quatrième chrono, devant le revenant allemand Nico Hulkenberg (Haas), tandis que les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, terminent respectivement sixième et huitième, séparées par une autre recrue, l'Américain Logan Sargeant, septième.

Les Mercedes de George Russell et du septuple champion du monde Lewis Hamilton pointent en queue de peloton, aux 13e et 15e rangs, tandis que le second pilote Red Bull Sergio Pérez est 14e.

Les essais se poursuivent jusqu'à samedi, avant le premier Grand Prix de la saison sur le même circuit de Sakhir la semaine prochaine.

Classement à l'issue de la deuxième journée sur trois: