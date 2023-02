Martin St-Louis sous le charme de Chris Tierney

L’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, a rapidement été charmé par Chris Tierney, la plus récente acquisition de son directeur général.

Au terme d’une victoire de 5-2 face aux Flyers, à Philadelphie, St-Louis a chanté les louanges de l’attaquant réclamé au ballottage des Panthers de la Floride, qui a touché la cible dès son premier match avec sa nouvelle équipe.

«Il a plus de 500 matchs d’expérience dans la Ligue et ça parait. Il y a beaucoup de détails dans son jeu. J’ai été plus impressionné par sa façon de jouer que par son but. Il a fait de très belles passes. Il était très intelligent. Il sait où les gars sont sur la glace et où ils s’en vont.»

Voyez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

