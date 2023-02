CF Montréal: Kei Kamara fait ses bagages

La saga Kei Kamara au CF Montréal a connu son dénouement vendredi, l’attaquant d’expérience étant envoyé au Fire de Chicago par voie de transaction.

En retour, le club de la métropole québécoise a mis la main sur un montant d’allocation générale de 250 000 $. Une somme conditionnelle de 150 000 $ pourrait s’ajouter au total, selon les performances du joueur.

Les rumeurs de départ avaient atteint leur paroxysme en matinée après l’absence du natif de la Sierra Leone à l’entraînement. Ses coéquipiers se préparaient quant à eux à disputer le premier match de la saison, samedi soir contre l’Inter Miami CF.

Insatisfait de son contrat, Kamara a demandé un échange en janvier. Il souhaitait retourner aux États-Unis ou s’entendre à long terme avec le club montréalais, mais l’offre du CF Montréal ne lui a pas convenu.

«Le Club remercie Kei pour ce qu’il a fait avec nous sur le terrain la saison dernière, a indiqué par voie de communiqué le directeur sportif Olivier Renard. Le souhait du Club était non seulement de l’avoir pour la saison 2023, mais tout en lui proposant un projet sur plusieurs années. Nous voulions qu’il soit heureux et qu’il puisse s’établir à Montréal avec sa famille. Nous avons finalement trouvé un accord pour un échange. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.»

L’homme de 38 ans est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Major League Soccer (MLS) avec 139 réussites. À Chicago, il portera les couleurs d’une 10e formation différente du circuit Garber. Il a tout de même marqué les esprits pendant sa seule campagne au Québec grâce à neuf filets en 32 rencontres de saison régulière.