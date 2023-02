Un match-revanche attend Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a pris un autre rendez-vous avec le Russe Daniil Medvedev dans le carré d’as du tournoi de tennis de Doha après avoir gagné son quart de finale, jeudi.

Deuxième tête de série de la compétition et neuvième joueur mondial, le vainqueur a défait l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux manches de 6-4 et 7-6 (5). Durant l’affrontement de 1 h 48 min face au détenteur du 31e rang de l’ATP, il a empoché 86 % des points disputés sur son premier service et a réussi l’unique bris de la rencontre.

«Il est l’un des compétiteurs les plus féroces du circuit, a indiqué le jeune homme de 22 ans à propos de Davidovich Fokina, au site web de l’ATP. Nous avons toujours livré de belles batailles, même dans les rangs juniors. Nous avons à peu près le même âge, alors je le connais depuis longtemps.»

«Il est un très bon gars et un très bon joueur. Ce soir, c’était une vraie bataille», a-t-il ajouté, lui qui n’a toujours pas perdu en trois affrontements avec l’Espagnol.

Vendredi, Auger-Aliassime aura fort à faire contre sa propre bête noire, qui est d’ailleurs le troisième favori du tournoi et huitième au monde. Medvedev a remporté les cinq confrontations entre les deux hommes jusqu’ici. Il y a quelques jours, celui-ci a montré la porte de sortie à «FAA» en quart de finale à Rotterdam, ayant le dessus 6-2 et 6-4.

«J’espère évidemment faire mieux que la semaine dernière, a-t-il admis. Jouer contre Daniil, c’est comme jouer aux échecs. C’est vraiment difficile. Il m’a battu chaque fois que nous avons joué, alors espérons que j’aurai ma chance demain et que je l’emporterai.»

Medvedev a eu raison de l’Australien Christopher O’Connell en trois sets de 6-2, 4-6 et 7-5. Le Russe s’est fait une petite frousse face à la 94e raquette mondiale, mais il semble déterminé à mettre la main sur un deuxième titre consécutif après avoir remporté les grands honneurs à Rotterdam.

L’autre demi-finale au Qatar mettra aux prises le Britannique Andy Murray et le Tchèque Jiri Lehecka.