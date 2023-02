Patrick Kane continue de mousser sa candidature

Patrick Kane semble en véritable mission pour impressionner les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) et forcer la main des Blackhawks de Chicago en vue d’une transaction. Auteur d’une autre excellente performance mercredi soir, l’Américain a choisi le bon moment pour s’illustrer.

Rangers de New York, Stars de Dallas ou encore Golden Knights de Vegas ; les destinations possibles pour Kane ne manquent pas. Il convoiterait toujours un départ vers les Blueshirts, et malgré l’ajout de Vladimir Tarasenko il y a deux semaines, le directeur général Chris Drury a indiqué mercredi qu’il «ne fallait jamais dire jamais» en faisant référence à l’ailier droit des «Hawks».

Malgré le lourd salaire de 10,5 millions $ qu’il continue de commander en 2022-2023, le joueur de 34 ans est un incontournable. Il a 10 points à ses quatre derniers matchs, dont sept buts.

En entrevue avec NBC Sports Chicago après la rencontre de mercredi soir, où il a ajouté trois points à sa fiche dans un gain de 4 à 3 sur les Stars de Dallas, Kane a admis qu’il ne tentait d’impressionner personne.

«Je ne sais pas. En ce moment, je me suis mis en marche et je me sens bien, je commence à me sentir en confiance. C’est grâce à quelques jeux ce soir et dans les derniers matchs aussi. Je crois que les choses commencent à cliquer», a-t-il indiqué, alors que les Blackhawks connaissent leurs meilleurs moments de la saison grâce à quatre victoires de suite.

Statu quo?

Puisque le numéro 88 semble de nouveau éprouver du plaisir à porter l’uniforme de l’équipe de Chicago, pourrait-il songer à demeurer dans la ville des vents? Selon ses dires, l’ambiance au sein du vestiaire est excellente et il forme désormais un bon duo avec le meilleur pointeur des Blackhawks, Max Domi.

«Notre trio, en général, même quand nos présences n’aboutissent à rien [...] nous savons que nous provoquerons quelque chose plus tôt que tard. Chacun de nous trois est en mesure de faire de bons jeux et de capitaliser lorsque nous en avons la chance. Ça fait du bien de jouer avec ces gars-là dernièrement», a expliqué Kane, qui évolue aussi en compagnie de Philipp Kurashev.

Ses coéquipiers ont aussi fait du bon travail en distrayant le vétéran des rumeurs de départ. Kane n’a pas encore formulé officiellement une demande de transaction, mais il avoue suivre de relativement près les bruits de coulisses.

«Peut-être quand tu es loin de l’aréna, mais je crois que les gars ont été très bons pour ne pas aborder le sujet et se concentrer seulement sur le hockey. Je suppose que pas mal de gars vivent la même chose, alors nous sommes tous dans le même bateau», a-t-il mentionné.

En 54 matchs, Kane a amassé 45 points. En carrière, il a inscrit 1225 points en 1161 parties réparties sur 16 saisons.