Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 24 février qui en valent le détour.

Hockey: Wild du Minnesota c. Maple Leafs de Toronto

Depuis l’acquisition de Ryan O’Reilly, le rouleau compresseur des Leafs fonctionne à plein régime. Malgré une défaite surprenante face aux Blackhawks de Chicago, la troupe de Sheldon Keefe a inscrit 18 buts lors de ses trois dernières rencontres. Bien reposée, elle se frottera à une équipe qui disputera un deuxième match en 24 heures. Avant jeudi soir, le Wild avait limité ses six derniers adversaires à trois buts ou moins, notamment grâce au brio de Filip Gustavsson, qui semble avoir ravi le poste de numéro 1 à Marc-André Fleury. Les hommes de Dean Evason devront toutefois composer sans les services de leur défenseur le plus utilisé, le très fiable Jonas Brodin, dont le nom a été inscrit sur la liste des blessés jeudi. Ajoutez à cela le dossier reluisant des Leafs à domicile (22-6-4), et on voit difficilement comment le Wild pourrait sortir victorieux du Scotiabank Arena.

Prédiction: Victoire des Maple Leafs de Toronto – 1,51

Tennis: Daniil Medvedev c. Félix Auger-Aliassime

Prise deux pour «FAA», qui a été rossé par l’ancien numéro 1 mondial la semaine dernière, à Rotterdam. Avant ce duel, le Québécois avait aussi plié l’échine à ses quatre premiers rendez-vous avec Medvedev, mais avait au moins réussi à forcer la tenue d’une manche ultime lors de trois de ces matchs. Sans être expéditif, Auger-Aliassime a été plus convaincant en quarts de finale, face à Alejandro Davidovich Fokina, qu’en lever de rideau face à Jason Kubler. Medvedev, lui, a échappé une manche dans sa victoire face au surprenant Australien Christopher O’Connell. En quête d’un deuxième sacre consécutif, le Russe sera difficile à arrêter. Auger-Aliassime devrait toutefois avoir tiré des leçons de sa dernière défaite et avoir apporté les ajustements nécessaires pour mettre des bâtons dans les roues de Medvedev.

Prédiction: Victoire en trois manches de Daniil Medvedev – 3,65

Basketball: Thunder d’Oklahoma City c. Suns de Phoenix

Le Thunder a peut-être remporté quatre de ses six matchs précédant la pause du match des étoiles, mais aucun de ces gains n’est venu face à une équipe en position de participer aux séries éliminatoires. La bande à Luguentz Dort, dans la défaite comme dans la victoire, est une puissance à l’attaque, occupant le troisième rang de la NBA pour la moyenne de points par match (117,9). Les Suns, de leur côté, attendent toujours l’arrivée de Kevin Durant, mais ont néanmoins triomphé sept fois à leurs 10 derniers matchs. L’équipe de l’Arizona a les outils nécessaires pour museler le Thunder, surtout qu’il disputera un deuxième duel en autant de jours. Les Suns ont un dossier de 20-10 à domicile cette saison.

Prédiction: Victoire des Suns de Phoenix (-7,0) – 1,83