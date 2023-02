NFL: cinq équipes à surveiller pendant la saison morte

Comme c’est le cas dans la grande majorité des saisons mortes de la NFL, l’action ne devrait pas manquer en 2023.

Voici cinq équipes qui devraient retenir l’attention pendant cette étape cruciale pour connaître de futurs succès.

- Giants de New York

En 2022, les Giants ont déjoué la majorité des pronostics en maintenant un dossier de 9-7-1. La formation new-yorkaise a participé aux éliminatoires pour la première fois depuis 2016 et a même remporté un premier match sans lendemain depuis la campagne 2011. S’ils veulent poursuivre sur leur lancée, les Giants devront cependant régler deux dossiers très importants : ceux du quart-arrière Daniel Jones et du porteur de ballon Saquon Barkley. Les deux hommes pourraient devenir joueurs autonomes et d’éventuels départs feraient énormément reculer l’organisation.

- Falcons d’Atlanta

Les Falcons sont en reconstruction depuis plusieurs années déjà, mais leurs déboires avec leur masse salariale sont maintenant passés. En effet, le club a dû éponger plusieurs pénalités pour se débarrasser des imposants contrats qui avaient été octroyés par les anciens dirigeants du club. Selon le site web spécialisé OverTheCap, l’organisation de la Géorgie compte sur environ 57 millions $ disponibles pour attirer des joueurs autonomes. Il s’agit du deuxième plus haut total parmi les 32 équipes du circuit Goodell.

- Ravens de Baltimore

La situation des Ravens peut se résumer en un nom : Lamar Jackson. Le quart-arrière pourrait devenir joueur autonome et son départ pourrait s’avérer une catastrophe à Baltimore. En 2022, Jackson a raté les cinq derniers matchs de la saison régulière en raison d’une blessure. Son équipe a maintenu une fiche de 2-3 pendant ces rencontres. Le joueur vedette n’a également pas pris part à l’unique duel éliminatoire des Ravens, un revers de 24 à 17 contre les Bengals de Cincinnati. L’organisation du Maryland pourrait toujours remettre son étiquette de joueur de concession à Jackson, mais l’acceptera-t-il?

- Bears de Chicago

Les Bears ont connu une autre saison de misère et la reconstruction est loin d’être avancée. L’équipe de l’Illinois a cependant plusieurs atouts en poche pour accélérer ce processus, dont le premier choix du prochain repêchage de la NFL. Les Bears semblent vouloir continuer avec le quart-arrière Justin Fields, qui n’a pas connu une vilaine saison 2022. Le directeur général Ryan Poles pourrait donc échanger le premier tour de parole à une équipe qui a désespérément besoin d’un pivot et reculer de seulement quelques rangs. De plus, les Bears ont près de 100 millions $ disponibles sur leur masse salariale en vue de la prochaine campagne.

- Lions de Detroit

Les Lions de Detroit n’ont pas participé aux éliminatoires depuis la saison 2017, mais la lumière semble se pointer au bout du tunnel. La troupe de l’entraîneur-chef Dan Campbell a d’ailleurs remporté huit de ses 10 derniers matchs l’an dernier. Le club du Michigan choisira quatre joueurs parmi les deux 55 premières sélections du prochain repêchage. Deux de ses athlètes deviendront les sixième et 18e footballeurs à entendre leur nom. Les Lions auront aussi environ 13 millions $ pour embaucher des joueurs autonomes et combler certains besoins dans leur formation.