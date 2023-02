«Montembeault est le joueur le plus amélioré de la saison»

«Samuel Montembeault est certainement le joueur le plus amélioré de la saison chez les Canadiens.»

C’est du moins l’opinion exprimée par l’ancien gardien Éric Fichaud, maintenant collaborateur à TVA Sports, à l’émission «La Poche bleue le midi», jeudi. Voyez ce segment dans la vidéo ci-dessus.

Selon les observations de Fichaud, Montembeault est plus solide mentalement et meilleur devant son filet qu’auparavant.

«C’est l’une des belles histoires de la saison. Regardez le progrès du premier au dernier match, c’est exceptionnel. Donnons du crédit à Éric Raymond, l’entraîneur des gardiens. Il fait tout un travail avec lui. Et crédit à Samuel, qui a mis des efforts. Il est beaucoup plus structuré devant son filet. Il a toujours été un battant, mais il est moins hors position qu’avant. Avant, c’était fini quand il accordait un mauvais but, il s’effondrait. Il rebondit cette année, il a la mémoire courte, ce qui est une bonne chose pour un gardien. Son niveau de confiance a augmenté.»

Fichaud aimerait que le gardien québécois obtienne davantage de départs d’ici la fin de la saison.

«J’aimerais ça, d’ici la fin de l’année, que Martin St-Louis lui donne deux matchs de suite. Il faut commencer à le "driller" comme ça.

«En début de carrière, il manquait de maturité, tu devais toujours l’encadrer et le pousser pour qu’il mette les efforts nécessaires. Il a dû apprendre à devenir un pro. À 26 ans, son bagage d’expérience commence à paraître.»

«Il a grandi dans les dernières années, a affirmé de son côté l’entraîneur Louis Robitaille. Il a vécu beaucoup d’adversité. Il a dû bûcher pour faire sa place. C’est un rouage très important des Canadiens depuis le début de la saison. Quand il est en confiance, il devient un mur. Il a pris du galon cette année.»