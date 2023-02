LNH: que feront les Hurricanes?

Ça bouge de plus en plus dans la Ligue nationale de hockey à l’approche de la date limite des transactions. Les Rangers de New York et les Bruins de Boston sont tous passés à l’action et mettent de la pression sur les autres équipes, comme les Hurricanes de la Caroline.

Les «Canes», qui sont au deuxième rang du classement général de la LNH, sont une puissance dans la LNH et aimeraient bien s’améliorer pour le dernier droit de la saison et les séries éliminatoires.

«J’ai hâte de voir ce que les Hurricanes vont faire, a souligné le journaliste Renaud Lavoie lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports, jeudi. Parce que le propriétaire de l’équipe, pas plus tard qu’hier, a dit : Quand tu es dans une situation comme la nôtre, tu as le goût, justement, d’embarquer un peu dans la surenchère et de faire des affaires avec les gens concernés dans la Ligue nationale qui ont l’intention, évidemment, de transiger.

«[...] J’ai très hâte de voir la suite avec cette équipe-là parce que les Hurricanes vont être une équipe qui va devoir répondre d’une manière ou d’une autre à ce qu’ont fait les Bruins et les Rangers. On n’aura pas le choix de le faire.»

Est-ce que la formation de Raleigh pourra réussir à mettre la main sur l’attaquant Patrick Kane des Blackhawks de Chicago. Avouons-le, ce serait toute une réponse aux Rangers et aux Bruins.

À voir dans la vidéo ci-dessus.