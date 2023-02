Les raisons pour lesquelles Jake Allen vénère Carey Price

Le gardien du Canadien de Montréal Jake Allen est très reconnaissant à l’égard de Carey Price, même si celui-ci demeure inactif en 2022-2023, car il le considère comme une belle source d’inspiration.

Au cours d’une entrevue livrée au balado «32 Thoughts» du réseau Sportsnet, le numéro 34 du Tricolore dit que la présence de Price dans l’entourage de l’équipe l’a aidé à bien s’adapter à son milieu de travail, lui qui a disputé sa première campagne dans l’uniforme bleu-blanc-rouge en 2020-2021, une saison marquée par des voyages réalisés uniquement au pays (hormis en séries éliminatoires) et des matchs disputés à huis clos.

«Ma première année à Montréal a été celle de la COVID. Ce n’était pas une vraie saison. Vous deviez rester avec vos coéquipiers, surtout au Canada. Price a souvent été à l’écart, aussi, mais j’ai pu voir tout ce qu’il représentait en séries. Je n’oublierai jamais ces mois.

«Évidemment, il est resté sur le carreau pas mal toute la dernière campagne et encore cette année à cause des blessures, a-t-il déclaré dans cet entretien diffusé jeudi. Carey a été présent et absent en même temps, si on veut. Par contre, quand il était là, j’ai apprécié et savouré ces moments en tirant le maximum de ceux-ci.»

Parcours déterminant

Évidemment, le parcours du Canadien en éliminatoires a été déterminant aux yeux d’Allen, qui a assisté aux exploits de Price ayant mené les siens à la finale de la Coupe Stanley.

«Il n’a pas joué durant deux mois et je l’ai vu bâtir les fondations de son retour au jeu afin de revenir à son mieux. Son niveau de concentration était exceptionnel et même s’il est un bon vivant, quand il se présentait sur la glace en séries, sa concentration hors-norme était au sommet, tout comme sa confiance. Les gars savaient que s’ils livraient une bonne performance, leurs chances de gagner étaient grandes», a-t-il souligné.

Ainsi, le boulot abattu par le numéro 31 ce printemps-là a marqué en quelque sorte Allen. Il a pris des notes sur les moyens de s’améliorer et d’agir comme un professionnel sur la patinoire.

«J’ai été impressionné dès que je l’ai vu. Il a joué plus de 700 matchs dans la Ligue nationale; c’est beaucoup de hockey. Ce furent de dures rencontres et il a dû consacrer beaucoup de travail quotidiennement afin de s’assurer que son corps soit prêt, a-t-il mentionné. [En 2021], il a eu des blessures au départ et de le voir capable de revenir à temps pour les séries a été épatant.»

Un modèle

Pour Allen, acquis des Blues de St. Louis le 2 septembre 2020, la possibilité d’œuvrer aux côtés d’un des meilleurs de sa profession n’a apporté que des bienfaits.

«J’ai pu comprendre ce qu’il a vécu pendant de nombreuses années, car il s’est retrouvé dans la même position que moi. J’ai pratiquement 33 ans, ça fait longtemps que je joue au sein de la ligue et je n’ai pas obtenu tout ce temps ici, [...] mais je suis à l’aise avec ça», a-t-il indiqué.

«Lorsqu’on m’a échangé au Canadien, je me suis dit que j’allais jouer avec Carey Price. C’est un gars que j’ai admiré plus jeune. Je ne l’avais jamais rencontré auparavant, sauf qu’il pouvait me rendre meilleur. Je suis chanceux de l’avoir eu comme coéquipier.»