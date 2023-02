Le baseball majeur dévoile son top 10

Les ligues majeures de baseball, via le MLB Network, se sont amusées à classer en ordre les 100 meilleurs joueurs du circuit, et à environ un mois du début de la saison 2023, c’est Shohei Ohtani qui occupe le sommet de ce classement.

Personne dans le baseball d’aujourd’hui n’est plus polyvalent que le lanceur des Angels de Los Angeles, qui occupe aussi les fonctions de frappeur désigné. Celui qui pourrait éventuellement signer le premier contrat d’un demi-milliard de dollars domine les ligues majeures depuis 2021.

Le Japonais a terminé deuxième au titre de joueur le plus utile de l’Américaine l’an dernier après avoir produit 95 points et frappé 34 circuits. Comme artilleur, Ohtani a montré un dossier de 15-9 et une moyenne de points mérités de 2,33. Il a conclu au quatrième rang du vote pour le trophée Cy-Young.

Derrière lui, Aaron Judge convoitait sans doute cette première position. Le voltigeur des Yankees de New York a presque tout gagné en 2022, dont le titre «MVP». C’est avec ses puissants élans que le numéro 99 s’est hissé parmi les grands en établissant le record l’Américaine de 62 longues balles.

Le très constant Mike Trout, des Angels, complète le trio de tête. En 12 saisons, le joueur de 31 ans a été écarté du match des étoiles à deux reprises seulement. Il a également mis la main sur un neuvième Bâton d’argent.

Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles), Manny Machado (Padres de San Diego), Nolan Arenado (Cardinals de St. Louis), Paul Goldschmidt (Cardinals de St. Louis), Jose Ramirez (Guardians de Cleveland), Yordan Alvarez (Astros de Houston) et Freddie Freeman (Dodgers de Los Angeles) complètent le top 10.

Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays de Toronto, occupe le 18e rang, tandis que ses coéquipiers Bo Bichette et George Springer figurent respectivement en 34e et 49e position.