Les Coyotes de l’Arizona étaient dans la course pour terminer dans la cave du classement général de la LNH. Mais avec 14 points à leurs 10 derniers matchs, la formation d’André Tourigny s’est détachée un peu.

Si bien que les Coyotes, avec 49 points, ont huit points d’avance sur les Blue Jackets de Columbus et les Ducks d’Anaheim, qui sont dans les bas-fonds, et les probabilités de gagner la prochain loterie - et Connor Bedard - s'amenuisent.

Mais pour Touringy, il n’est pas question de lever le pied.

«Ma job est de faire le plus que je peux avec les joueurs qu’on a, a souligné Tourigny, jeudi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Il y en a qui me disent : aimeriez-vous mieux ne pas gagner? Ça ne peut pas être ma job.

«Ceux qui vont le savoir les premiers, ce sont les joueurs. Tu ne peux pas mentir aux joueurs. Tu as beau faire semblant, ils vont te voir venir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Si jamais tu n’essaies pas de gagner, tu vas perdre leur respect et c’est fini pour toujours.

«[...] Ma job, c’est de travailler intelligemment, d’avoir un but et avoir une direction dans ce qu’on fait, avoir une culture. [...] Si on gagne trop de parties, c’est à eux de s’arranger qu’on en gagne moins.»

D’ailleurs, l’attaquant Clayton Keller a participé aux succès des siens, avec 14 points à ses 9 derniers matchs.

À voir dans la vidéo ci-dessus.