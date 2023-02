Gymnastique Canada poursuit son ménage

Le chef de la direction de Gymnastique Canada, Ian Moss, a été écarté par l’organisation jeudi, après la perte de confiance des membres envers les têtes dirigeantes dans les derniers mois.

Le rapport de l’examen indépendant de la firme McLaren, que Gymnastique Canada a qualifié de «brutal» par voie de communiqué, avait déjà mené à la démission du président du conseil d’administration Jeffery Thompson plus tôt en février. Le rapport décriait en long et en large la «culture brisée» au sein de l’organisme.

Gymnastique Canada est dans la tourmente depuis un peu moins d’un an, après que 71 gymnastes du pays aient dénoncé dans une lettre la «culture toxique» et les «pratiques abusives» auxquelles ils et elles ont fait face.

«Nous avons clairement entendu tous les méfaits culturels et comportementaux qui ont nui aux personnes et à notre sport. Nous reconnaissons et admettons les répercussions de ces actes répréhensibles et nous allons de l’avant, aujourd’hui», a assuré le président par intérim du CA, Bernard Petiot, dans une déclaration écrite.

Le vice-président de la fédération sportive amorcera ainsi la reconstruction du groupe décisionnel au cours des prochaines semaines. Gymnastique Canada cherchera à pourvoir les postes vacants de son conseil d’administration.

À l’avenir, «l’embauche des dirigeants nationaux de la haute performance» se fera grâce à «des entrevues en profondeur et une évaluation du caractère», a-t-il été précisé. L’organisation a aussi engagé une nouvelle directrice du sport sécuritaire, Kacey Neely.

Moss était chef de la direction de Gymnastique Canada depuis septembre 2018. L’une de ses décisions les plus controversées fut l’embauche – en compagnie de Thomson – de l’entraîneur américain Christian Gallardo, qui était visé dans son pays par des allégations d’inconduites. Le geste a été pris en exemple par les gymnastes féminines du Canada, qui n’avaient pas été concertées avant l’arrivée de Gallardo à la tête de leur programme.

«Le conseil reconnaît l’importante contribution de M. Moss à l’organisation au cours des six dernières années, notamment la navigation du sport à travers les années de confinement imposé dans le cadre de la COVID-19, la responsabilité fiscale démontrée par M. Moss en positionnement l’organisation solidement sur le plan financier pendant son mandat et son leadership du processus de gestion des cas de sport sécuritaire pour Gymnastique Canada», a déclaré l’organisation.