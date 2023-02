Comment Aaron Rodgers a-t-il passé ses jours dans le noir?

Le quart-arrière Aaron Rodgers a quitté mercredi les installations du sud de l’Oregon dans lesquelles il a vécu quatre jours dans l’obscurité afin de réfléchir à la suite de sa carrière dans le football professionnel et le processus a suscité la curiosité de plusieurs.

Environ deux semaines auparavant, le joueur-vedette a annoncé ses intentions pour déterminer s’il évoluera avec les Packers de Green Bay en 2023, demandant au public de ne pas le juger.

D’ailleurs, sur Twitter, il avait répondu à l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL Mitchell Schwartz en affirmant que «nous sommes tous sur notre propre chemin. Faire des choses comme celle-ci m’aide à trouver un sentiment de paix et de l’amour pour la vie. Amour et respect à toi».

Aussi, qu’en est-il de ce séjour plutôt spécial? Selon Scott Berman, le propriétaire du complexe Sky Cave Retreats où se trouvait Rodgers, celui-ci a passé les dernières journées et nuits à l’intérieur d’une pièce de 300 pieds carrés. Dépourvue de lumière extérieure, la structure partiellement souterraine comprend un lit Queen, une salle de bain et un matelas «consacré à la méditation».

Les lieux incluent également la plomberie permettant l’utilisation d’eau chaude et l’électricité. Dans la pièce en question, le client peut ouvrir néanmoins l’éclairage s’il le désire. L’entreprise propose diverses options, notamment un forfait sans les services publics de base ou dans une «caverne» située dans la chaîne des Cascades. De plus, les infrastructures se trouvent hors de la zone de couverture cellulaire, mais un réseau Wi-Fi et des ressources d’urgence sont disponibles.

Enfin, les mets servis à la clientèle sont plutôt simples : il s’agit de deux repas organiques livrés par le biais de deux portes côte à côte. Ils sont tous deux déposés au coucher du soleil afin d’éviter la perturbation de la tranquillité de l’endroit.

«Des états d’altération de conscience peuvent commencer aussi tôt qu’au troisième jour de retraite et s’intensifier à mesure que celle-ci avance, a précisé le site de la compagnie. Le tout est causé par différentes réactions neurochimiques de glandes et d’hormones variées, celles-ci étant stimulées ou amorties par la privation de lumière. Ainsi, cela peut mener à une hypersensibilité sensorielle, des hallucinations, du rêve lucide et à d’autres expériences profondes et révélatrices.»

La suite?

Pour revenir à Rodgers, il a indiqué au balado «The Pat McAfee Show» que le processus était prévu depuis plusieurs mois. Son futur dans la NFL ne représente pas l’unique enjeu sur lequel il a voulu se pencher, car il entendait «avoir une meilleure idée d’où il en est rendu dans la vie».

Si le quart choisit de poursuivre sa carrière sous d’autres cieux, les Jets de New York et les Raiders de Las Vegas pourraient s’avérer des options potentielles, d’après la chaîne NFL Network. Au cours de la dernière saison morte, il a signé un contrat de trois ans et de 150,8 millions $. À Green Bay, les Packers devront décider d’ici mai s’ils se prévalent de l’option de cinquième année prévue au pacte du pivot Jordan Love.