CH: pour mieux connaître Chris Tierney

Les partisans du Canadien de Montréal remarqueront prochainement un nouveau joueur dans l’uniforme de leur équipe préférée et certains ont ainsi déjà hâte d’en voir davantage de l’attaquant Chris Tierney.

Acquis par le biais du ballottage, jeudi, le patineur de 28 ans tentera de relancer une carrière qui bat de l’aile dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Effectivement, sa production n’a cessé de baisser depuis quatre ans et il a même effectué un séjour dans la Ligue américaine (LAH) plus tôt cette saison. Toutefois, le public montréalais voudra en connaître plus à son sujet, comme c’est le cas pour chaque patineur sur le point d’effectuer ses débuts en bleu, blanc et rouge.

Voici quelques éléments d’information relatifs à celui qui évoluera au sein d’une quatrième organisation de la LNH.

-Choix de deuxième tour

Les Sharks de San Jose ont sélectionné Tierney au deuxième tour du repêchage de 2012, soit au 55e rang. À l’époque, il portait l’uniforme des Knights de London, dans la Ligue de l’Ontario. À sa dernière campagne chez les juniors, en 2013-2014, il a amassé 89 points, dont 40 buts, en 67 matchs.

Parmi les joueurs choisis après l’attaquant à l’encan amateur cette année-là, il y a Andreas Athanasiou (Red Wings de Detroit), Linus Ullmark (Sabres de Buffalo), Colton Parayko (Blues de St. Louis), Frederik Andersen (Ducks d’Anaheim), Shayne Gostisbehere (Flyers de Philadelphie) et Charles Hudon (Montréal).

-Participant de la Coupe Memorial

Au printemps 2013, Tierney a disputé le tournoi de la Coupe Memorial après avoir aidé les Knights à décrocher le titre du circuit ontarien. Cependant, ils ont baissé pavillon devant les Winterhawks de Portland en demi-finale nationale. Ce sont les Mooseheads de Halifax qui ont soulevé le trophée.

-Connu chez le Canadien

Le visage de Tierney est connu à l’intérieur du vestiaire du Tricolore et pas uniquement en raison de son passage chez les Sénateurs d’Ottawa. Avec les Knights, il a côtoyé Josh Anderson, qui a joué en même temps que lui durant trois ans. D’ailleurs, les deux hommes sont de bons amis, s’étant affichés ensemble quelques fois sur les réseaux sociaux, que ce soit à l’entraînement ou sur un bateau.

Également hockeyeur du Canadien, Christian Dvorak a évolué à London en 2013-2014 et connaît passablement bien la nouvelle acquisition de l’organisation.

-Grosse transaction

Le nom de Tierney demeure lié à l’une des plus importantes transactions des récentes années. Le 13 septembre 2018, il a pris le chemin de la capitale fédérale dans l’échange envoyant Erik Karlsson et Francis Perron à San Jose. Les «Sens» ont aussi obtenu Josh Norris, Rudolfs Balcers, Dylan DeMelo et trois sélections au repêchage, incluant un choix conditionnel de premier tour en 2020. Si Karlsson est encore en Californie, le club ottavien peut se réjouir à l’idée que son choix de ronde initiale est devenu Tim Stützle.

-Suite plus difficile

Après avoir complété un contrat de deux ans et de 7 millions $, Tierney est devenu joueur autonome sans compensation à l’été 2022 et a paraphé une entente à deux volets avec les Panthers de la Floride. Ceux-ci l’ont soumis au ballottage en début de campagne et n’a pas été réclamé, de sorte qu’il a pris le chemin de la LAH, jouant 20 parties chez les Checkers de Charlotte. Néanmoins, le club floridien l’a rappelé ultérieurement et il a totalisé trois points en 13 sorties.

Dans la LNH, il a récolté 48 points avec Ottawa en 2018-2019 et 37 autres l’année suivante. Depuis, il s’est contenté de 40 points en 138 affrontements.