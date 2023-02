Un jeune gardien dans la mire de Kent Hughes?

Même si on prévoit une période des transactions assez tranquille chez les Canadiens, Kent Hughes pourrait tout de même bouger pour combler un besoin en particulier.

C'est du moins ce que Joël Bouchard a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«Les Canadiens doivent aller chercher un gardien de but. Ce n'est pas que je ne crois pas en Samuel Montembeault sur le long terme, mais ça prend plusieurs options. Samuel n'est qu'une seule option et il est quand même rendu à 26 ans. Ça ne prend pas un gardien pour être numéro un en ce moment. Ça en prend un qui va être une option dans deux, trois ou quatre ans.»

L'ancien pilote du Rocket estime que son ancienne organisation doit absolument aller chercher du potentiel à la position de gardien de but pour espérer redevenir une formation compétitive dans les prochaines années.

«Les équipe qui ont des bons gardiens, dans la LNH, de 22, 23 ou 24 ans vont les garder et ne les échangeront pas. Il faut viser un gardien plus jeune de 19, 20 ou 21 ans. Il y en a au niveau junior et en Europe. Ça en prend un en qui tu crois vraiment. Tu ne veux pas te retrouver avec une équipe à la hauteur et ne pas avoir les options devant le filet.»

