Patrick Mahomes en vedette dans une série Netflix

Après avoir remporté un deuxième Super Bowl en carrière, le quart-arrière Patrick Mahomes sera au cœur de la série documentaire «Quarterback», produite par Netflix.

L’entreprise américaine en a fait l’annonce mercredi. En plus de la vedette des Chiefs de Kansas City, les pivots Kirk Cousins, des Vikings du Minnesota, et Marcus Mariota, des Falcons d’Atlanta, font l’objet de cette série qui sera diffusée dès cet été.

La société de divertissement Omaha Productions, dont le légendaire ex-quart-arrière Peyton Manning est le fondateur, a participé à l’élaboration de ce projet.

«Quarterback» offrira un «accès exclusif et sans précédent» à la vie de ces quarts-arrière en 2022, autant sur le terrain qu’à l’extérieur, a-t-on appris dans un communiqué.

Les amateurs de NFL pourront ainsi être aux premières loges de la conquête du trophée Vince-Lombardi de Mahomes et des Chiefs, mais aussi des déboires de Mariota, laissé de côté après 13 matchs.

Cousins, quant à lui, a orchestré la plus grande remontée de l’histoire de la NFL contre les Colts d'Indianapolis. Il a aussi vécu une déception énorme lorsque ses Vikings ont été éliminés dès leur premier match éliminatoire, face aux Giants de New York.

Les trois athlètes portaient un micro lors de chacun de leurs matchs de la saison 2022.

Cette série suit les pas de productions de Netflix telles que «Break Point» et «Drive to Survive», qui se penchent respectivement sur le tennis et la Formule 1.