Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 23 février qui en valent le détour.

Basketball: Raptors de Toronto c. Pelicans de La Nouvelle-Orléans

Les Raptors ont traversé une de leurs séquences les plus fructueuses de la campagne, ayant remporté cinq de leurs six derniers matchs, avant la pause du match des étoiles. Ce congé de presque 10 jours pourrait freiner l’élan de la troupe de Nick Nurse, mais celle-ci pourra néanmoins compter sur le retour au jeu de trois éléments importants en OG Anunoby, Gary Trent fils et Thaddeus Young. Sans leur joueur étoile Zion Williamson, les Pelicans ont subi 10 défaites en 14 rencontres à l’étranger cette saison. Munis de leurs meilleures armes offensives, les Raptors ne devraient pas peiner à visiter l’anneau à leur guise. Pascal Siakam et Fred VanVleet, qui ont maintenu une moyenne de points par match respective de 25,3 et 22,2 lors des 10 derniers matchs, seront assurément à surveiller.

Prédiction: Raptors de Toronto, Plus de 115,5 points - 1,86

Hockey: Canucks de Vancouver c. Blues de St. Louis

Les Blues ont joué avec panache lors des trois matchs qui ont suivi la transaction de Vladimir Tarasenko, battant de façon décisive les Coyotes de l’Arizona, les Panthers de la Floride et les Devils du New Jersey. L’échange de Ryan O’Reilly, lui, a fait bien plus mal à la troupe de Craig Berube. Les Blues ont marqué quatre filets en trois rencontres depuis le départ de leur capitaine et ont baissé pavillon chaque fois. Le portrait n’est pas plus rose du côté des Canucks, qui n’ont goûté à la victoire que deux fois en huit matchs après avoir envoyé Bo Horvat aux Islanders de New York. Les Canucks (,871) et les Blues (,886) figurent parmi les pires équipes du circuit au chapitre du taux d’efficacité de leurs gardiens. Dans ce duel entre deux formations sur la pente descendante, on peut s’attendre à ce que les portiers sollicités fassent preuve de générosité.

Prédiction: Total de buts (incl. prol. et b) - Plus de 7,0 - 2,00

Tennis: Félix Auger-Aliassime c. Alejandro Davidovich Fokina

Au tournoi de Doha, le Québécois s’est offert une frousse à son premier match, après avoir profité d’un laissez-passer en ronde des 16. L'Australien Jason Kubler, 74e raquette mondiale, a remporté la première manche avant de s’incliner après 2 h 18 min de jeu. Davidovich Fokina (31e) pourrait lui aussi poser un défi à «FAA», même si ce dernier a remporté leurs trois premières confrontations. Auger-Aliassime peine à être expéditif depuis le début de l’année, lui qui a perdu au moins une manche à sept de ses neuf premiers duels. Il aura toutefois intérêt à ménager ses ressources, puisqu’un rendez-vous avec Daniil Medvedev pourrait l’attendre en demi-finale. À Rotterdam, la semaine dernière, le Russe avait été dominant face à celui qui occupe le neuvième échelon mondial.

Prédiction: Victoire de Félix Auger-Aliassime en deux manches - 1,95