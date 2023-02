Maxime Comtois sur son départ?

L’attaquant québécois des Ducks d’Anaheim Maxime Comtois a de fortes chances de changer d’adresse au cours des prochains jours.

C’est ce qu’a avancé notre reporter Renaud Lavoie, mercredi, lors du deuxième entracte du duel Flames-Coyotes sur nos ondes.

Les rumeurs d’échange concernant Comtois ont commencé il y a un an, déjà, «mais quand on parle à des dirigeants de la LNH, on a vraiment l'impression que ça s'en vient», a-t-il expliqué.

Certes, Comtois n’a marqué que cinq buts, cette saison, mais l’ancien choix de deuxième tour a un potentiel offensif supérieur à ce qu’il démontre actuellement et, surtout, est «un attaquant de puissance qui aime défendre ses coéquipiers».

L’ancien des Tigres de Victoriaville «a besoin de changer d'air», rapporte notre collègue, et s’il n’est pas échangé au cours des prochains jours, il risque de l’être d’ici le début de la prochaine saison.

Plusieurs formations de la LNH ont de l’intérêt pour Comtois, mais les Flames de Calgary et les Sabres de Buffalo seraient particulièrement sur son cas.

Outre le dossier de Comtois, Renaud a également discuté du cas Patrick Kane et du gardien des Devils Jonathan Bernier.

Il est aussi revenu sur l’épineux dossier du convoité défenseur des Coyotes, Jakob Chychrun, dont il est convaincu qu’il était récemment blessé, ce qui contribue à repousser toujours plus son départ.

«C'est vraiment un dossier qui n'est pas très apprécié par les autres dirigeants de la LNH», a souligné Renaud, pour qui il n’est pas impossible que Chychrun ne soit finalement pas échangé du tout.

Voyez le segment complet en vidéo principale.