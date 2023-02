Les défenseurs poussés vers l’avant, Barron brille

Privés de leur buteur d’élite, Cole Caufield, depuis quelques semaines et jusqu’à la fin de la saison, les Canadiens s’en sont remis à la tactique de marquer des buts «par comité» et les défenseurs ont répondu à l’appel du personnel d’entraîneurs en ce sens, dernièrement.

C’est ce qu’a observé l’ancien défenseur de la LNH Philippe Boucher et il en a fait la démonstration, mercredi, à «JiC».

«Les défenseurs sont énormément impliqués et c'est nouveau», a-t-il expliqué au lendemain d’une victoire de 5-2 du Tricolore contre les Devils. Victoire dans laquelle trois buts ont été inscrits par des arrières.

«Plusieurs buts importants» du CH ont été marqués par des défenseurs lors des derniers matchs, a-t-il ajouté, et l’un de ceux qui s’illustre le plus, à ce niveau, est le jeune Justin Barron, qui a récolté trois buts et sept points à ses 13 dernières rencontres.

Barron, obtenu il y a un an dans l’échange qui envoyait Artturi Lehkonen au Colorado, saisit son opportunité après avoir été rappelé du Rocket de Laval en décembre dernier.

«Il est bien utilisé aussi, a mentionné Boucher. On ne l'utilise pas trop, on a fait jouer (Mike) Matheson 28 minutes, hier, pour ménager les jeunes défenseurs et les utiliser dans des situations favorables.»

Également buteur mardi, Johnathan Kovacevic a surpris tout le monde en appuyant l’attaque jusque dans l’enclave pour inscrire son filet.

«Assurément, Kovacevic n'aurait pas fait ça en début de saison, on incite les défenseurs à le faire et ça fonctionne bien pour le Canadien», a résumé Boucher.

