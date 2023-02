Les 4 meilleurs gardiens substituts de la saison

Afin d’obtenir du succès, les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) doivent miser sur un deuxième gardien fiable qui peut donner du répit à leur homme de confiance et certains substituts ont étonné en 2022-2023.

La plupart des formations ayant accumulé les victoires jusqu’ici se sont fiées à deux gardiens. D’autres ont gagné plus souvent que prévu grâce aux prouesses de leur numéro 2 devant le filet.

Certains de ces héros obscurs n’étaient d’ailleurs pas attendus au début du calendrier régulier. Voici quelques-uns d’entre eux.

-Samuel Montembeault, Canadien de Montréal

Aux yeux de plusieurs observateurs et partisans du Tricolore, le Québécois a supplanté Jake Allen à titre de gardien numéro 1 du Canadien. Il faut dire que l’ancien des Panthers de la Floride connaît une meilleure saison qu’Allen. Si la formation montréalaise a totalisé 24 gains, c’est notamment grâce à Samuel Montembeault. Ce dernier a disputé sept rencontres de moins que son coéquipier et chacun a savouré 12 triomphes. Aussi, le taux d’efficacité de ,908 de l’athlète de 26 ans est supérieur au rendement du Néo-Brunswickois (.894).

Montembeault a affronté au moins 26 tirs à chaque partie et dans six d’entre elles, il a fait face à plus de 40 lancers.

-Jeremy Swayman, Bruins de Boston

L’équipe de la Nouvelle-Angleterre domine le classement général de la LNH et ce n’est pas seulement le fruit des efforts de Patrice Bergeron, David Pastrnak et Brad Marchand. La performance de Linus Ullmark a été maintes fois soulignée, mais il ne faut pas oublier Jeremy Swayman. Le 111e choix au repêchage 2017 a remporté 13 de ses 17 décisions, maintenant un taux de ,918 et une moyenne de 2,21, la quatrième meilleure du circuit Bettman. À sa dernière sortie, jeudi, il réalisé son deuxième blanchissage de la campagne dans une victoire face aux Predators de Nashville.

-Filip Gustavsson, Wild du Minnesota

Acquis des Sénateurs d’Ottawa en retour de Cam Talbot le 12 juillet, Filip Gustavsson se révèle un précieux allié pour le vétéran Marc-André Fleury. Le Suédois a conservé le deuxième meilleur taux de la LNH (,928) et sa fiche de 15-8-2 témoigne de son utilité. Il vogue aussi sur une bonne séquence, car il est invaincu en temps réglementaire à ses quatre derniers affrontements. Ses 15 gains surpassent son total de 10 présenté dans les deux années précédentes. Avec 67 points au compteur, le Wild peut le remercier de lui permettre de lutter pour une place en séries dans l’Association de l’Ouest.

-Craig Anderson, Sabres de Buffalo

Joueur actif le plus âgé de la LNH, Craig Anderson, 41 ans, rend de fiers services aux Sabres de Buffalo, toujours dans la course aux séries. L’ancien des Sénateurs, entre autres, revendique un taux de ,915, ce qui est nettement meilleur à ceux des deux autres hommes ayant défendu la cage du club, à savoir Eric Comrie (,883) et Ukko-Pekka Luukkonen (,894). Avec 19 matchs joués, il pourrait s’approcher de ses statistiques de l’an passé, quand il a décroché 17 victoires en 31 duels. Jusqu’à maintenant, il a gagné huit fois.