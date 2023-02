Dmitry Orlov sur le départ?

Le défenseur des Capitals de Washington Dmitry Orlov pourrait changer d’adresse d’ici la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey.

C’est ce qu’a rapporté l’informateur du quotidien «Toronto Star», Chris Johnston.

Orlov profitera du marché des joueurs autonomes sans compensation l’été prochain, à moins de signer un nouveau contrat d’ici là. Le Russe termine en 2022-2023 un pacte de six ans et de 30,6 millions $. Cette année, il a amassé trois buts et 16 mentions d’aide pour 19 points en 43 matchs, tout en affichant un différentiel de +10.

Au classement de l’Association de l’Est, les «Caps» se trouvent en difficulté, eux qui ont dû se débrouiller sans Alexander Ovechkin, en deuil de son père, dernièrement. Ayant encaissé un cinquième échec consécutif, mardi, ils occupent le 11e rang avec 62 points.