«C'était mon plus grand rêve» - Anthony Richard

Anthony Richard connaît la meilleure saison de sa carrière.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, l'attaquant du Rocket a avoué filer le parfait bonheur avec sa nouvelle organisation.

«Depuis le début de la saison, ça va super bien. De mon côté, c'est un peu surprenant que ça se passe super bien de même. J'ai eu des saisons un peu moins bonnes, offensivement, mais j'ai vraiment décollé l'an dernier à Syracuse. J'étais confiant de répéter ça à Laval. À mon humble avis, c'est surprenant que tout se passe aussi bien, mais je savais que j'avais ça en dedans de moi. L'équipe va super bien, présentement. Pour moi, c'est une saison de rêve.»

L'ancien des Predators de Nashville estime que sa décision de s'entendre avec les Canadiens a tout changé pour la suite de sa carrière.

«J'ai beaucoup plus de plaisir. Le fait de jouer devant ma famille et mes amis à chaque soir, ça joue pour beaucoup. Quand tu joues aux États-Unis, ça devient lourd mentalement quand tu es loin de ta famille. Jouer dans une Place Bell pleine à craquer, ça rallume la flamme. Signer avec les Canadiens, ç'a été la meilleure décision de ma carrière. Ça m'a vraiment redonné un nouveau souffle.»

Le Québécois n'oubliera jamais ce qu'il a pu ressentir en sautant sur la glace au Centre Bell, lors de son rappel avec les Canadiens.

«Mon rêve s'est réalisé. Jouer dans la LNH était mon rêve, mais porter l'uniforme des Canadiens était mon plus grand rêve. Je n'aurais jamais pensé le réaliser. J'ai pris quelques secondes au Centre Bell pour réaliser qu'il y a dix ans, j'étais dans les gradins et je demandais pour des rondelles et des bâtons aux joueurs. C'était vraiment un moment exceptionnel pour moi et ma famille. J'ai vraiment pu l'apprécier.»

Même s'il aimerait être de retour à Montréal plus tôt que tard, Richard veut faire les choses de la bonne façon pour revenir dans la LNH.

«Les médias ont le côté positif de pouvoir mettre de la pression sur l'organisation. Je n'étais certainement pas dans les plans pour un rappel, au départ. Ils ont beaucoup de bons jeunes. Avec l'expérience, je sais que si je me laisse emporter par des choses qui ne sont pas de mon contrôle, ça va affecter mon jeu et ça pourrait me faire mal pour un rappel. C'est vraiment la première saison que je suis capable de me détacher.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.