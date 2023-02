Capitals : Lamentables sans Ovechkin

Les Capitals de Washington ont été privés d’Alexander Ovechkin pendant la dernière semaine en raison du décès de son père. L’équipe, elle, éprouve beaucoup de difficultés dans les dernières années sans son capitaine.

Depuis avril 2022, le Russe s’est absenté huit fois, et les «Caps» ont perdu chacune de ces rencontres. L’attaque n’a inscrit trois buts ou plus qu’à une reprise, et a été limitée à un seul filet quatre fois.

L’état-major s’est promis de rester loin d’une reconstruction tant et aussi longtemps qu’Ovechkin serait avec l’équipe, mais elle a paru peu inspirée en l’absence du numéro 8 dernièrement. Les joueurs sur la patinoire cherchent la plupart du temps à rejoindre le franc-tireur, qui poursuit le record de buts de Wayne Gretzky.

La fiche des Capitals sans Ovechkin depuis le début de sa carrière, soit en 2005-2006, est plus reluisante. Le vétéran de 37 ans a raté 52 rencontres, au cours desquelles Washington a maintenu un dossier de 23-25-4.

De retour à l’entraînement mercredi, Ovechkin pourrait affronter les Ducks d’Anaheim jeudi soir, et ainsi, tenter de mettre un terme à la série de cinq revers des siens.