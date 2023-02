Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 22 février qui valent le détour.

Hockey : Jets de Winnipeg c. Islanders de New York

Les Jets de Winnipeg ont retrouvé le sentier de la victoire lundi avec une victoire de 4 à 1 contre les Rangers à New York. Winnipeg s’était incliné lors de ses deux dernières sorties consécutives soit contre les Blue Jackets de Columbus et les Devils du New Jersey. L’équipe du Manitoba a remporté trois de ses cinq derniers matchs et elle est à deux points de dépasser les Stars de Dallas au premier rang de la section Centrale.

Ses adversaires, les Islanders de New York, connaissent une saison en montagnes russes. Ceux-ci ont obtenu deux gains en six matchs. L’offensive de la troupe de Lane Lambert ne fait guère mieux avec une moyenne de 2,92 buts par match comparativement à 3,16 pour les Jets.

Prédiction : Victoire des Jets - 2,05

Hockey : Flames de Calgary c. Coyotes de l’Arizona

Il serait plutôt surprenant que les Coyotes de l’Arizona réussissent à disposer des Flames de Calgary. Dimanche, les Coyotes ont difficilement vaincu 3 à 2 en prolongation l'une des pires formations de la LNH, les Blue Jackets de Columbus. Quatre des cinq derniers matchs de l’équipe du désert américain ont eu recours au temps supplémentaire. Les Flames n’ont triomphé qu’à une seule occasion à leurs quatre derniers rendez-vous. L’offensive de la troupe de Darryl Sutter a déjà connu de meilleurs jours. Elle n’a pas marqué plus de trois buts lors de cette séquence.

Prédiction : Moins de 6,0 buts - 2,00

Tennis : Jason Kubler c. Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime (9e joueur mondial) fera son entrée en scène au tournoi de Doha au Qatar après s’être incliné en deux manches (6-2 et 6-4) contre Daniil Medvedev en quarts de finale à Rotterdam. Il affrontera l’Australien Jason Kubler à son premier match.

Kubler (74e raquette au monde) n’a jamais remporté un titre depuis qu’il a joint les rangs de l’ATP en 2011. L’athlète de 29 ans a remporté son premier match en lever de rideau à cet évènement contre Asian Karatsev qui a déclaré forfait après la deuxième manche en raison d’une blessure.

Prédiction : Victoire en deux manches de Félix Auger-Aliassime - 1,60