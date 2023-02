Les Titans devront changer leurs signaux

L’ancien receveur de passes des Titans A.J. Brown a révélé avoir partagé les signaux offensifs du club du Tennessee à sa nouvelle formation, les Eagles de Philadelphie, avant que les deux équipes ne s’affrontent cette saison.

L’athlète de 25 ans s’est confié sur la question lors de son passage à la baladodiffusion «Raw Room».

«J’ai donné tous les détails [aux Eagles]. Je parle des cadences et d’absolument tout, a-t-il affirmé. Ils [les Titans] ne changent jamais rien. J’ai parlé aux gars en défense et ils me demandaient ce que ceci ou cela voulait dire. J’ai répondu : envoyez-moi une vidéo de l’un de leurs matchs et je vais tout vous expliquer ".»

Les Eagles et les Titans se sont affrontés pendant la 13e semaine d’activité et le club de la Pennsylvanie l’a emporté au compte de 35 à 10.

Brown avait par ailleurs connu sa meilleure performance de la saison avec huit attrapés pour 119 verges et deux touchés.

Les Titans ont échangé le joueur vedette en avril dernier contre un choix de première ronde.

En 2022, à sa quatrième saison dans la NFL, Brown a atteint des sommets personnels pour les verges amassées (1496) et les attrapés (88). Il a aussi égalé sa marque pour les majeurs inscrits (11).

Le receveur a développé une chimie avec le quart-arrière et a d’ailleurs plaisanté qu’il le suivrait dans n’importe quelle autre équipe si les Eagles ne lui offraient une prolongation de contrat.