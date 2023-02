Les Mardis cyclistes de Lachine de retour

Après trois ans d’absence en raison de la pandémie, l’élite du cyclisme québécois renouera avec les Mardis Cyclistes de Lachine (MCL) à l’été 2023.

C’est ce qui a été annoncé mardi, alors que la famille Néron cède l’organisation du critérium à Dominic Rossi. Le passionné de vélo connait très bien les MCL, lui dont le père, Joseph «Tino» Rossi, a fondé l’événement et a en été le président pendant ces quarante premières éditions.

Le nouveau dirigeant veut que la communauté du cyclisme québécois retrouve l’expérience des précédentes éditions de la réputée compétition.

«Le plus gros défi, c’est d’être à la hauteur de mes prédécesseurs, a-t-il affirmé en entrevue avec l’Agence QMI. Ils ont fait tellement du bon boulot et ils ont mis une couleur à cette compétition. Je veux perpétuer ce qu’ils ont fait. Il va y avoir des attentes, parce qu’il a des standards.»

À l’œuvre depuis le mois d’octobre dernier, M. Rossi est émerveillé de l’engouement de la communauté.

«Environ 90% de nos commanditaires sont de retour et il y a beaucoup de nouveaux venus qui nous ont approchés pour s’impliquer. C’est vraiment plaisant à voir», a-t-il dit, en poursuivant sur l’importance de la collaboration de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de Lachine.

«Ils ont été les premiers à lever la main pour revenir.»

Une vitrine

Depuis plus de quatre décennies, les MCL permettent aux meilleures cyclistes de chez nous de se mesurer les uns aux autres, et même de se frotter à la crème de la crème canadienne et internationale. Les Hugo Houle, Guillaume Boivin et François Parisien y ont notamment compétitionné.

L’événement rassemble quotidiennement 200 athlètes et comprend six catégories, dont quelques-unes pour les adolescents.

«C’est une vitrine et c’est une école. Les Mardis Cyclistes jouissent d’une réputation. Tu y apprends les rudiments du métier. Quand tu dis que tu fais "les Lachine", ça donne une certaine notoriété», a souligné M. Rossi.

«C’est une occasion pour les jeunes cyclistes de se démarquer et un endroit où le talent se fait remarquer dès un jeune âge.»

«C’est aussi l’opportunité de rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi. Le sport, c'est rassembleur et c'est plaisant d'être entouré de personnes qui prônent les mêmes habitudes que toi.»

Pour sa 43e édition, du 30 mai au 8 août, les MCL renoueront avec le parcours de 1,61 km autour du parc LaSalle et conserveront leur format de 10 étapes.