Les Devils acheteurs? Pas si vite...

Les Devils du New Jersey connaissent une très bonne saison et à moins d'un effondrement, ils seront des prochaines séries éliminatoires.

Plusieurs rumeurs ont lié l'attaquant des Sharks de San Jose Timo Meier et quelques autres joueurs d'importance aux Devils, mais pas si vite... ils pourraient bien ne faire aucune acquisition majeure d'ici la date limite des transactions.

«En parlant avec Martin Brodeur ce matin, je n'ai pas senti que les Devils avaient le goût de faire une transaction majeure, a indiqué Renaud Lavoie lors de son segment à JiC, mardi.

«On est un an en avance sur le plan original et on est un peu surpris des succès de l'organisation, mais on ne commence pas à s'enfler la tête en se disant qu'on a une chance de remporter la coupe Stanley. Ce n'est aucunement l'attitude de cette organisation.

«Cela dit, dans les 10 prochains jours il peut se passer plein de choses. Ce serait surprenant [qu'ils fassent une grosse transaction], mais on ne sait jamais.»

Lors de son segment, Renaud Lavoie parle également des insuccès du CH sur la route et de Tomas Tatar qui connaît une belle campagne. À voir dans la vidéo ci-dessus.