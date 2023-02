Le roman-savon Jakob Chychrun est loin d’être fini

Le sort qui attend le défenseur des Coyotes de l’Arizona Jakob Chychrun demeure en suspens, puisque le joueur concerné ne sait pas quand il renouera avec l’action, ni l’endroit exact.

Depuis le 10 février, Chychrun est tenu à l’écart du jeu par l’organisation souhaitant possiblement l’échanger d’ici la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey fixée au 3 mars. Aussi, le patineur de 24 ans a participé à la séance d’entraînement de mardi, sauf que l’instructeur-chef André Tourigny n’a pas confirmé sa participation au match prévu le lendemain contre les Flames de Calgary.

«C’est au jour le jour», s’est contenté de mentionner le pilote au média PHNX Sports.

Trois jours après le plus récent affrontement de l’arrière, Tourigny a mentionné qu’il avait disputé son dernier match dans l’uniforme des «Yotes». Cette saison, Chychrun a récolté sept buts et 21 mentions d’aide pour 28 points en 36 duels, tout en conservant un différentiel de +8. Ayant réalisé ses débuts dans le circuit Bettman en 2016-2017, il a touché la cible 18 fois en 56 sorties lors de l’année 2020-2021, ce qui représente son plus haut total en carrière. Il lui reste deux ans à écouler à un contrat de six ans et de 27,6 millions $. Son salaire compte pour 4,6 millions $ annuellement sur la masse de son équipe.