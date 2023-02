«Je ne suis pas un plaignard» - Julien Gauthier

Julien Gauthier flotte sur un nuage depuis qu'il a été échangé aux Sénateurs d'Ottawa.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, l'ancien des Rangers a avoué que ce changement d'air été bénéfique pour lui.

«Je suis vraiment heureux. Je ne m'y attendais pas, mais ça faisait quand même un petit bout que je recherchais une nouvelle opportunité. C'est vraiment bien d'avoir un nouveau départ avec les Sénateurs. Je remercie les Rangers. J'ai eu du plaisir avec eux, mais je cherchais une chance avec une jeune équipe pour avoir plus de temps de glace et pour pouvoir performer.»

Le Québécois soutient qu'il était difficile pour lui de faire sa place à New York, étant donné tout le talent que les Rangers ont à l'attaque.

«Quand tu regardes la profondeur des Rangers, c'est dur de déloger quelqu'un qui est là en ce moment dans les neuf meilleurs attaquants. Quand tu es dans une équipe gagnante qui joue bien, c'est rare que tu vas avoir beaucoup de glace si tu es un joueur qui ne joue pas beaucoup de minutes.»

Malgré tout, il assure ne s'être jamais plaint de son sort.

«Je ne suis pas un plaignard. Je jouerais n'importe où. Ça ne me dérangeait pas de jouer avec les Rangers. C'était bien de jouer à New York. J'ai eu des bonnes séquences là-bas. Ça fait un bon petit bout que je suis avec eux. Je voulais seulement avoir une opportunité. Ça ne me dérangeait pas de l'avoir avec les Rangers ou avec n'importe qui.»

Gauthier se concentre maintenant à aider les Sénateurs à participer aux prochaines séries éliminatoires.

«On est dans une course aux séries, en ce moment. C'est une dynamique qui est complètement différente. L'équipe est très jeune, je suis même dans les plus vieux attaquants. C'est important de saisir ma chance. Je veux faire ma place et être ici pour les prochaines années.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.