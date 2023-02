Golf: à quand le prochain tournoi de Tiger Woods?

Le célèbre Tiger Woods a réussi à disputer les quatre rondes de son premier tournoi de golf de la saison, mais il est difficile de prédire le moment exact de sa présence suivante sur les verts du circuit de la PGA.

L’ancien numéro 1 mondial a conclu l’Invitation Genesis à égalité en 45e place la fin de semaine dernière. Sa fiche de 283, un coup sous la normale, ses bons coups et son état physique semblent l’avoir rassuré, même si sa démarche était plutôt incertaine à la fin de chacune de ses journées de travail. Maintenant, le seul pouvant déterminer la suite du calendrier 2023 de Woods est le golfeur lui-même.

«Comme je vous l’ai dit l’an passé, je ne jouerai pas tellement plus que les majeurs et quelques événements ici et là. C’est ce que mon corps me permet d’accomplir, a affirmé le joueur de 47 ans, tel que rapporté par le quotidien USA Today. Avec toutes les opérations subies au dos et la condition de ma jambe, je ne peux en faire plus. Ce sera mon avenir. L’année dernière, j’avais l’intention de disputer les quatre tournois majeurs; j’en ai joué trois. Espérons que cette fois, je pourrai prendre part aux quatre, tout en ajoutant certaines compétitions. Toutefois, il en sera ainsi d’ici la fin de ma carrière. Je sais et je comprends cela. C’est la réalité.»

Physiquement, Woods estime se trouver dans des dispositions adéquates, malgré tout. «Ça progresse, ça s’en va dans la bonne direction, a-t-il évalué. Ce fut sûrement un peu plus difficile que voulu, mais mon équipe a été fantastique pour m’aider à me rétablir chaque jour et s’assurer que je sois prêt à jouer.»

En action le mois prochain?

Si une participation à l’Invitation Arnold Palmer, prévue du 2 au 5 mars, apparaît plutôt improbable pour le «Tigre», une apparition au Championnat des joueurs lors du weekend suivant pourrait être envisageable. Double vainqueur de ce tournoi, il aurait l’avantage d’évoluer sur un parcours plus plat, donc moins exigeant au plan physique. Et le tout constituerait une bonne préparation pour le Tournoi des Maîtres, qui se tiendra du 6 au 9 avril à Augusta.

«Voilà la partie la plus compliquée que je ne peux reproduire à la maison. Même si je joue quatre jours chez moi, ce n’est pas la même adrénaline ou intensité. La concentration requise pour performer à un haut niveau n’y est pas. Peu importe à quel point je suis bon pour simuler tout cela chez moi, ce n’est pas le même contexte qu’au moment de se présenter sur le terrain et de jouer un tournoi», a-t-il rappelé.