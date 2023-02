Développement dans le dossier Thatcher Demko

Le gardien numéro un des Canucks de Vancouver, Thatcher Demko, serait sur le point d’effectuer un retour à l’action.

L'entraîneur-chef Rick Tocchet en a fait l'annonce mardi, en conférence de presse.

Tocchet a mentionné que le cerbère est «très proche» d’être de retour au jeu, mais qu’il n’a pas un échéancier quant à la date précise qu'il foulera la patinoire. Le principal intéressé était de l’entraînement de son équipe mardi.

Demko est absent de la compétition depuis le 1er décembre en raison d’une blessure au bas du corps subi contre les Panthers de la Floride.

Le Californien connaît une saison plutôt difficile et ses statistiques parlent d’elle-même. L'athlète de 27 ans a un dossier peu reluisant de trois victoires, 10 défaites et deux revers en surtemps. Sa moyenne de buts alloués est de 3,93 et son pourcentage d'efficacité s’élève à .883.

Colin Delia défendra la cage des siens mardi soir contre les Prédateurs à Nashville et Arturs Silovs sera le réserviste.