CH: la bouffe, autre aspect de la révolution Gorton

Les nombreux changements apportés par Jeff Gorton dans le but de moderniser l’organisation des Canadiens de Montréal ont été fort documentés, notamment les embauches dans le département du développement des joueurs, qui battait de l’aile durant le règne de Marc Bergevin.

Dans un dossier étoffé récemment publié par le journaliste Eric Engels, on apprend que le CH a aussi fait beaucoup de progrès sur le plan de la nutrition. Les Canadiens ont complètement rénové le salon des joueurs à Brossard et ont embauché des chefs privés.

«La nourriture est bien meilleure, c’est fantastique», a affirmé le gardien Samuel Montembeault, tel que cité par Engels.

«Je pense que la bouffe est formidable, a aussi mentionné le défenseur David Savard. Ils ont fait appel à des chefs et ils ont le champ libre pour créer de nouveaux plats chaque jour. C’est plus difficile avec un service traiteur [de trouver son compte]. Maintenant, tout est préparé ici, ce qui nous donne des options. Tous les petits changements apportés contribuent à rendre l’ambiance plus positive. Juste avec la bouffe, tu vois les gars rester plus longtemps à l’aréna.»

Ultimement, Gorton rappelle que le mérite revient au propriétaire Geoff Molson, qui a délié les cordons de la bourse.

«Nous avons demandé beaucoup de choses et nous n’avons jamais vraiment essuyé de refus. Tout ça a été fait en prenant en considération le bien-être des joueurs et des familles. Il comprend cette réalité.»

Lisez le dossier complet d'Eric Engels sur les multiples changements de l’ère Gorton.