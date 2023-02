Trois pee-wee ukrainiens veulent immigrer au Canada

Trois jeunes Ukrainiens qui ont participé au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec ont fait la demande de demeurer au Canada.

Selon ce que Le Journal de Québec a appris, les gardiens Matvii Kulish et Dmytro Korzh ainsi que l’attaquant Yehor Kosenko retourneront pour l’instant en Ukraine, mais pourraient revenir s’établir ici au courant de l’été.

Ces trois jeunes font partie des cinq membres de Team Ukraine Select qui demeurent toujours en Ukraine. Le père de Kulish est actuellement au front tandis que celui de Kosenko y est décédé, il y a quelques semaines.

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

Après le tournoi, ils ont fait part de leur intérêt à demeurer ici.

«On a décidé de ne pas prendre de décision rapide, a confirmé le Québécois Sean Bérubé. On veut que tout le monde prenne le temps de réfléchir et on va se reparler à tête reposée. Les jeunes n’avaient même pas mis leurs mères au courant lorsqu’ils nous en ont parlé.»

Crédit photo : Photo Didier Debusschère

La décision a donc été prise que les trois jeunes repartiraient, avec le reste de l’équipe, en Europe lundi.