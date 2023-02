Publié aujourd'hui à 10h06

Samedi soir, Nick Suzuki a mis fin à une séquence.

Pour la première fois en 19 matchs, le capitaine des Canadiens a joué moins de 20 minutes dans une rencontre. La dernière fois que cela s’était produit, il fallait remonter au match du 31 décembre à Nashville.

En fait, c’était seulement la 11e fois en 56 matchs cette année que Suzuki obtenait un temps de jeu inférieur à 20 minutes.

Au moment d’écrire ces lignes, Suzuki était le cinquième attaquant le plus utilisé dans la LNH en moyenne par rencontre, soit un temps de 21 minutes et 19 secondes. Chez les attaquants, il n’est devancé que par Mikko Rantanen (22:49), Connor McDavid (22:47), Nathan MacKinnon (22:37) et Leon Draisaitl (22:05). Suzuki est à égalité avec Artturi Lehkonen (21:19).

Bref, je trouve que Suzuki joue trop.

Je le sens essoufflé. Il n’a pas présentement la même vigueur et le même niveau de concentration. Ses statistiques le démontrent. Il n’a que trois buts à ses 31 derniers matchs (3-11-14).

Évidemment, les raisons sont multiples. Suzuki est seul au monde présentement avec les nombreux joueurs blessés à Montréal. Il est utilisé à toutes les sauces. Il doit créer de l’attaque, défendre, prendre des mises en jeu et contrer les meilleurs éléments des équipes adverses. Il en a pas mal dans son assiette.

Samedi matin, j’ai demandé à l’entraîneur-chef Martin St-Louis si Suzuki jouait trop. Le pilote des Canadiens a reconnu que c’était le cas, mais que les circonstances entourant l’équipe le forçaient à l’utiliser à répétition.

La comparaison avec Bergeron

On a souvent dressé un parallèle entre Nick Suzuki et Patrice Bergeron. Les deux ont un style de jeu semblable. Je pense qu’on devrait faire la même chose au niveau du temps passé sur la patinoire.

À sa deuxième (20:36) et sa troisième saison (20:49) dans la LNH, Bergeron jouait au-dessus de 20 minutes par match. Mais depuis, son temps de glace s’est situé entre 18 et 19 minutes en moyenne. Si bien qu’en 19 saisons dans la LNH, Bergeron a une moyenne de 18 minutes et 43 secondes sur la glace par partie.

Pour ce qui est de Suzuki, l’an passé son temps d’utilisation moyen était de 20 minutes et 31 secondes, alors que cette année il est rendu à 21 minutes et 19 secondes.

Les Canadiens devraient s’inspirer de ce que les Bruins ont fait avec Bergeron et retrancher une à deux minutes à chaque match à Suzuki.

Je pense que dans un monde idéal, sans joueurs blessés et avec une équipe plus compétitive, Suzuki devrait jouer en moyenne 18-19 minutes par partie. Il serait plus efficace, plus alerte et encore plus utile.