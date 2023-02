Les «Anti-Pods» devant public!

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», enregistré samedi dernier devant public au Bier Markt de Montréal, Kevin Raphaël et Pat Laprade reçoivent une panoplie d’invités: Ben Cossette, Phil Jones, Rodger Brulotte, PCO, ainsi que certaines surprises!

On y parle de Pat Patterson, des Quebecers, d’Impact, d’AEW, d’humour, et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: