Kaiden Guhle de retour à l'entraînement

Le défenseur Kaiden Guhle s’est présenté sur la patinoire du complexe sportif de Brossard, lundi avant-midi, afin de participer à la séance d’entraînement du Canadien de Montréal.

La recrue portait pour l’occasion un chandail interdisant les mises en échec.

Voyez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

Aux prises avec une blessure au bas du corps, possiblement une entorse au genou gauche, Guhle n’a pas joué depuis le 29 décembre. Ce jour-là, une chute avec le capitaine des Panthers de la Floride, Aleksander Barkov, lui a valu une mise à l’écart d’une durée estimée initialement à huit semaines.

Le joueur de 21 ans a récolté deux buts et 12 mentions d’aide pour 14 points en 36 parties cette saison, tout en affichant un différentiel de -14.

Par ailleurs, Chris Wideman et Kirby Dach manquaient à l’appel, tout comme Sean Monahan. Le premier est blessé et n’accompagnera pas ses coéquipiers lors du voyage qui les mènera au New Jersey et à Philadelphie. Dans le cas du deuxième, il est toujours malade, mais pourrait rejoindre l’équipe dans la Ville de l’amour fraternel pour le match de vendredi soir contre les Flyers. Monahan tente quant à lui de se rétablir d’une blessure au pied, mais sa remise en forme accuse du retard.

Pour son premier arrêt de ce court voyage de deux matchs, le Tricolore visitera les Devils mardi et tentera de freiner une séquence de deux échecs. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a d’ailleurs indiqué que c’est le gardien Samuel Montembeault qui obtiendra le départ pour ce duel.

Formation à l’entraînement

Harvey-Pinard / Suzuki / Anderson

Hoffman / Drouin / Armia

Pitlick / Dvorak / Dadonov

Pezzeta / Belzile / Ylönen



Schueneman / Savard

Matheson / Barron

Harris / Kovacevic



Allen

Montembeault

