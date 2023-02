«GSP» à la WWE : «Je ne dirais pas non»

Le Québécois Georges St-Pierre était un partisan attentif et passionné aux abords du ring du plus récent gala de la WWE à Montréal, samedi dernier. En effet, «GSP» était au Centre Bell lors d’Elimination Chamber pour assister aux performances de ses compatriotes Sami Zayn et Kevin Owens, devant les leurs.

Et si «GSP» a été l’un des combattants, sinon le combattant le plus marquant de l’histoire du UFC, il a cependant toujours caressé l’idée d’œuvrer dans le domaine de la lutte professionnelle.

«Quand j’étais jeune, je voulais être un lutteur, mais je n’ai pas le gabarit pour être un lutteur, même si ç’a changé, a admis St-Pierre, lundi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Avant, ils étaient beaucoup plus gros, plus comme des culturistes. Aujourd’hui, ils sont peut-être un peu plus petits, mais plus athlétiques.»

Depuis qu’il a pris sa retraite, «GSP» se concentre sur ses projets cinématographiques, dont quelques apparitions dans des séries télévisées et au grand écran, dans Captain America : The Winter Soldier, notamment.

Ainsi, être un lutteur dans la WWE pourrait lui permettre de combiner ses champs d’expertise, mais à ses conditions.

«Il faudrait que je recommence à la ceinture blanche, que j’apprenne plusieurs choses, a confié le Québécois de 41 ans. Je pense que j’ai les qualités athlétiques et maintenant, je prends des cours pour être acteur. Donc, je peux le faire. C’est juste d’apprendre les trucs du métier qui est quand même très long et être à 100 %.

«Mais je ne dirais pas non. [...] Mais pour être sur la route 365 jours par année, non, ça, j’ai passé ça. Mais pour faire une apparition une fois de temps en temps, c’est quelque chose que j’aimerais et que je pourrais envisager dans le futur. Surtout avec des Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn, ça serait tout un honneur.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.