Ça brasse à Pittsburgh!

La course aux séries éliminatoires est belle et bien entammée, et les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh en ont fourni un bel exemple lundi soir dans un match présenté au PPG Paints Arena de Pittsburgh.

Vous pouvez voir la séquence dans la vidéo ci-dessus.

La séquence s'est déroulée en fin de deuxième période après un arrêt miraculeux du gardien des Islanders Ilya Sorokin aux dépends du défenseur québécois Kristopher Letang. Les 10 joueurs sur la patinoire ont été impliqués dans la mêlée et un total de 44 minutes de pénalité ont été décernées suite à l'altercation.

Les Penguins et les Islanders occupent respectivement les huitième et neuvième rangs du classement de l'Association Est avec un total de 63 points chacun.