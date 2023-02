Une victoire signée Théo Rochette

L’attaquant des Remparts de Québec Théo Rochette a connu une solide performance de quatre points, menant la troupe de Patrick Roy vers une convaincante victoire de 6 à 2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand au Centre d’excellence Sports Rousseau, dimanche.

Rochette a amassé trois de ses quatre points lors de l’engagement médian. Il a d’abord inscrit deux filets en neuf secondes et s’est ensuite fait complice du neuvième but de la saison du défenseur Jérémy Langlois. Cette mention d’aide a permis au vétéran de 20 ans d’atteindre les 300 points en carrière.

Les Remparts ont dominé l’Armada 34 à 21 au chapitre des tirs au but.

Les Diables rouges ont fait payer l’indiscipline de la troupe de Bruce Richardson lors du premier engagement lorsque James Malatesta et Zachary Bolduc ont enfilé l’aiguille avec un homme en plus.

Malatesta a décoché un tir précis sur réception qui n’a donné aucune chance au portier adverse. L’espoir des Blue Jackets de Columbus a fini son après-midi de travail avec deux filets en poche. Il s’agissait de ses 35e et 36e de la saison et le jeune originaire de Kirkland n’est plus qu’à trois réussites d’atteindre le plateau des 100 au niveau junior.

Bolduc a connu un autre fort match en obtenant trois points, soit un but et deux aides.

Le premier choix des Blues de St-Louis en 2021 termine ainsi sa semaine avec un impressionnant total de neuf points en trois duels.

L’équipe de la Vieille Capitale a ouvert la machine lors du deuxième vingt en faisant scintiller la lumière rouge à quatre reprises, chassant ainsi le gardien de Blainville-Boisbriand Charles-Édward Gravel au profit de Nicholas Sheehan.

Thomas Paquet et Mikaël Denis ont été les deux seuls marqueurs de la formation des Basses-Laurentides pendant l’affrontement.

Lors de la période initiale, Paquet y est allé d’une superbe montée à l’emporte-pièce en déculottant coup sur coup l’arrière de l’équipe de la Capitale-Nationale Jérémy Langlois et le gardien Quentin Miller.

L’équipe de la Rive-Nord de Montréal a ainsi subi un quatrième revers consécutif.

L’Armada prendra la route de Rouyn-Noranda afin d’y affronter les Huskies mardi, tandis que les Remparts effectueront un retour à la maison jeudi en recevant la visite des Tigres de Victoriaville.