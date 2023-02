Sabalenka de retour sur terre... à Dubaï

Aryna Sabalenka revient sur le circuit au tournoi de Dubaï, qui a commencé dimanche, trois semaines après son succès aux Internationaux d'Australie, le premier de sa carrière en Grand Chelem.

La Bélarussienne a avoué que dans un premier temps elle avait eu du mal à redescendre sur terre. «Au début je n'arrivais pas à y croire. Puis pendant une semaine je me suis dit "Oh mon Dieu! Je l'ai fait ! Oui, c'est arrivé!», a déclaré dimanche la N.2 mondiale, âgée de 24 ans.

Sabalenka, toujours invaincue en 2023 (11 victoires) puisqu'elle avait aussi gagné son premier tournoi de l'année à Adelaide, a rapidement transformé cette sensation nouvelle en un surplus de motivation.

«Je me suis dit "ouah! c'est fabuleux, j'ai envie de travailler encore plus dur pour revivre ça», a dit la joueuse, qui sera opposée à la Suissesse Jil Teichmann ou à la Russe Anastasia Potapova pour son premier match à Dubaï.

Le plateau est presque complet dans ce tournoi WTA 1000 (la première catégorie après les Grands Chelems) où figurent les dix meilleures mondiales à l'exception de la Tunisienne Ons Jabeur qui est blessée. L'événement est diffusé à TVA Sports.

Sabalenka est dans la moitié de tableau de la Russe Daria Kasatkina et de l'Américaine Jessica Pegula. La partie haute semble plus relevée avec la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, la Kazakhe Elena Rybakina, finaliste de l'Open d'Australie, et Caroline Garcia (tête de série N.4).