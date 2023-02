Les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 20 février qui en valent le détour.

Hockey: Islanders de New York c. Penguins de Pittsburgh

Les Islanders de New York (28-24-7) ne connaissent pas les succès escomptés ces temps-ci, et ce, malgré l’acquisition de Bo Horvat le 30 janvier dernier. Les «Insulaires» ont triomphé à une reprise à leurs cinq derniers duels. Ils ont remporté seulement trois rencontres depuis que l’ancien capitaine des Canucks est maintenant dans le giron de l’équipe new-yorkaise. Cependant, la tendance pourrait se renverser, car leur adversaire, les Penguins de Pittsburgh (27-19-9) ne font guère mieux ces temps-ci. Les hommes de Mike Sullivan ont subi trois défaites en trois duels. L’équipe de Lane Lambert a remporté leurs deux duels contre les «Pens» cette saison par des pointages de 5 à 4 et 5 à 1.

Prédiction: Victoire des Islanders - 2,10

Hockey: Kraken de Seattle c. Sharks de San Jose

Les deux formations connaissent des saisons très différentes l’une de l’autre. Le Kraken de Seattle (32-18-6) continue de surprendre la planète hockey. Seattle sont présentement au troisième rang de la section Pacifique à deux points de rejoindre les Golden Knights de Vegas au sommet de celle-ci. Ils viennent de remporter leurs deux dernières sorties en n’accordant que deux buts à l’adversaire lors de ces deux matchs. Les Sharks de San Jose (17-29-11) vivent actuellement une période difficile. La troupe de David Quinn s’est inclinée à trois occasions d’affiliés et ils sont positionnés à l’avant-dernier rang de la Pacifique. Rien pour aider l’équipe californienne, des rumeurs de transactions circulent concernant deux de leurs joueurs vedettes soit Erik Karlsson et Timo Meier.

Prédiction: Moins de 6,5 buts - 1,86

Hockey: Rocket de Laval c. Senators de Belleville

Les deux équipes ont beaucoup de difficultés à gagner des matchs cette saison. Le Rocket de Laval est présentement au sixième échelon de la Section Nord de la Ligue américaine de hockey (LAH) tandis que les Sénateurs ne font pas beaucoup mieux en occupant la cave de cette section. L’équipe de Belleville est en train de reprendre du poil de la bête alors qu’elle n’a pas subi de revers à leurs trois derniers matchs. Elle a d’ailleurs remporté ses deux derniers duels contre les hommes de Jean-François Houle par la marque de 5 à 3 et 5 à 4 en prolongation.

Prédiction: Victoire des Sénateurs de Belleville - 1,71