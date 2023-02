Deux équipes dans le derby pour Sean Monahan?

La date limite des transactions dans la LNH approche grandement et les rumeurs seront nombreuses dans les prochains jours.

Yvon Pedneault a partagé des informations, dimanche, selon lesquelles les équipes à la recherche d'un joueur de centre vont devoir réagir rapidement puisque Jonathan Toews n'est plus sur le marché. Le dossier de Sean Monahan pourrait donc être influencé par tout ça.

«Ça complique les perspectives des Hurricanes. Ils ont besoin d'un autre joueur de centre et auraient pu faire une offre aux Blackhawks. Ça complique le boulot au Colorado. On n'a pas encore déniché un joueur de centre et c'est très urgent. Pour Joe Sakic et Don Waddell, tu dois revoir tout ce qu'il y a sur le marché.»

L'analyste estime que plusieurs formations de l'Est pourraient bouger prochainement pour répondre aux acquisitions de Ryan O'Reilly par les Maple Leafs et de Vladimir Tarasenko par les Rangers.

«C'est un peu trop tranquille à Boston, mais les Bruins sont habitués de bouger à la dernière minute. Ils sont intéressés à Sam Lafferty. C'est un joueur avec un gros gabarit qu'ils pourraient ajouter à leur formation. Ils n'ont aucun complexe, mais il n'y a que les Rangers et les Mape Leafs qui ont posé des gestes pour s'améliorer dans les six meilleures équipes de l'Est. Ça veut dire que Tampa Bay, Boston, Caroline et New Jersey vont certainement réagir dans les prochains jours.»

Le dossier de Timo Meier sera également très intéressant à surveiller. À ce sujet, Yvon Pedneault mentionne trois équipes.

«On n'entend pas beaucoup parler de ce qui se passe à Winnipeg, mais les Jets devront produire quelque chose. L'an prochain sera la dernière année de Mark Scheifele, Blake Wheeler et Pierre-Luc Dubois. Il faut que tu te prépares pour les prochaines saisons. C'est à ce moment que Timo Meier revient dans le décor. C'est toutefois aussi la cible des Devils du New Jersey et des Hurricanes de la Caroline. Ce sont deux équipes qui ont l'argent pour embarquer dans un tel contrat.»

L'analyste conclue en affirmant qu'un nouveau joueur pourrait se pointer sur le marché des transactions et faire basculer les choses.

«Travis Konecny est-il toujours heureux avec les Flyers? À Philadelphie, on pense qu'il aimerait peut-être changer de décor. S'il est dans la vitrine, c'est certain que les Flyers vont recevoir plusieurs appels.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.