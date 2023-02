Daniil Medvedev retrouve son meilleur tennis

Le Russe Daniil Medvedev, N.1 mondial durant seize semaines en 2022 mais retombé au 11e rang après un début d'année inconstant, a retrouvé son meilleur tennis pour remporter dimanche le tournoi ATP 500 de Rotterdam en battant en finale Jannik Sinner.

Face au prometteur italien de 21 ans, le Moscovite de 27 ans s'est imposé 5-7, 6-2, 6-2.

Grâce à ce titre, le 16e de sa carrière en 28 finales, il réintègrera lundi le top 10 du classement de l’ATP, où il pointera en huitième position. Sinner, lui, à la faveur de sa place de finaliste aux Pays-Bas, y passera du 14e au 12e rang.

Après un début de saison timide, marqué par une demi-finale à Adélaïde 1 puis une élimination précoce au 3e tour de l'Open d'Australie, Medvedev a retrouvé à Rotterdam les jambes qui lui permettent d'être l'un des meilleurs joueurs du monde: avant de dominer Sinner, il avait battu en quarts le Canadien Félix Auger-Aliassime, tenant du titre, puis le Bulgare Grigor Dimitrov en demi-finales.

Le vainqueur de l'US Open 2021, dont le dernier succès remontait à octobre dernier à Vienne, peut s'envoler l'esprit tranquille pour Doha, où il partagera cette semaine le haut de l'affiche avec son compatriote Andrey Rublev, vainqueur sortant, éliminé dès le premier tour à Rotterdam.

Conforme aux prévisions, le match a été long (2 h 29 min), entre deux métronomes parmi les meilleurs frappeurs de fond de court du circuit.

Sinner s'est d'abord mieux installé sur le terrain, plus offensif et logiquement récompensé par le gain de la première manche, âprement disputée et qui a duré à lui seul 1 h 07 min.

Une fois réglée, notamment sur la longueur de balle en coup droit, la machine Medvedev s'est alors mise en route, et le Russe a rapidement égalisé après avoir réussi un double break dans une deuxième manche quasiment à sens unique.

Le Russe a ensuite brisé son adversaire d'entrée dans la manche décisive pour s'imposer sans trembler.

La «pieuvre» au style dégingandé est de retour au premier plan.